Presa por matar namorado com 'brigadeirão' envenenado ganhou apelido de 'Chocolate' na cadeia

Júlia Andrade Carthemol, suspeita de matar o namorado Luiz Marcelo Antônio Ormond com um "brigadeirão" envenenado, ganhou o apelido de "Chocolate" das detentas do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ao chegar à unidade prisional na manhã dessa quarta-feira (5). As informações são do portal g1.

"Oi, Chocolate!", teria sido a frase dita pelas presas enquanto Júlia era conduzida até uma cela. Segundo a TV Globo, a mulher ficou surpresa com a "recepção" no presídio. "Elas sabem quem eu sou?", teria perguntado Júlia para uma agente da polícia.

A psicóloga se entregou à polícia no fim da noite de terça-feira (4) e foi transferida para o sistema penitenciário fluminense na manhã de quarta-feira (5). A mulher é acusada de ter assassinado o namorado, o empresário Luiz Marcelo Ormond, com um doce contaminado. Já Suyany Breschak, que se apresenta como cigana, é suspeita de ser a mandante do crime e também está presa.

Veja também País Suspeita de assassinar namorado com brigadeirão envenenado é presa após se entregar à polícia País Cigana é considerada mandante do crime do 'brigadeirão envenenado', diz delegado; entenda caso

Suspeita agiu com "extrema frieza", diz delegado

Gravações feitas pela Polícia Civil revelam que Júlia deu risada durante o depoimento à polícia. As imagens foram reveladas pelo Fantástico, da TV Globo, no último domingo (2).

O delegado Marcos Buss relatou ter ficado surpreso com a "frieza" da mulher. "É um caso aberrante. Porque evidência extrema frieza. Impressionante", declarou.

Júlia prestou depoimento sobre a morte de Luiz Marcelo no dia 22, dois dias depois do corpo do empresário ser encontrado no apartamento onde os dois moravam no Engenho Novo, no Rio de Janeiro.

Entenda o caso

Legenda: Luiz Marcelo e Júlia em um dos últimos registros do empresário vivo Foto: Reprodução/TV Globo

A morte de Luiz Marcelo começou a ser investigada no último dia 20 de maio, quando vizinhos do empresário começaram a sentir um cheiro forte vindo do apartamento da vítima. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Segundo informações do g1, a necropsia não foi capaz de determinar a causa da morte de Luiz Marcelo, mas o exame determinou que ele estava morto há pelo menos três dias quando foi encontrado e que havia uma pequena quantidade de líquido achocolatado no sistema digestivo.

As últimas imagens do empresário com vida foram registradas pelo circuito de segurança do prédio, que registrou momentos de Luiz Marcelo e Júlia no elevador no dia 17 de maio.

Na gravação, divulgada pela TV Globo Rio, é possível ver o empresário e a namorada em dois momentos distintos. Na primeira vez, ele segura um prato onde, supostamente, estava o brigadeirão envenenado. Com roupas casuais e semblante tranquilo, ele e Júlia se beijam. Em outro momento, ele aparece um pouco abatido e parece relatar mal estar.