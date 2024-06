Suspeita de assassinar namorado com brigadeirão envenenado é presa após se entregar à polícia

Júlia Andrade Carthemol, suspeita de envenenar e matar o namorado Luiz Marcelo Antônio Ormond, se entregou à polícia e foi presa na noite desta terça-feira (4), segundo informações são do g1.

A mulher, que era considerada foragida desde seu depoimento, em 22 de maio, se apresentou na 25ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Mais cedo, a advogada dela confirmou que a suspeita se entregaria.

Carla Cathermol e Marino Leandro, mãe e padrasto de Júlia, também prestaram depoimento na noite desta terça. Eles deveriam ter ido ao local às 15h, mas não compareceram voluntariamente e foram conduzidos por agentes até a delegacia por volta das 19h.

Entenda o caso

Legenda: Luiz Marcelo e Júlia em um dos últimos registros do empresário vivo Foto: Reprodução/TV Globo

A morte de Luiz Marcelo começou a ser investigada no último dia 20 de maio, quando vizinhos do empresário começaram a sentir um cheiro forte vindo do apartamento da vítima. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Segundo informações do g1, a necropsia não foi capaz de determinar a causa da morte de Luiz Marcelo, mas o exame determinou que ele estava morto há pelo menos três dias quando foi encontrado e que havia uma pequena quantidade de líquido achocolatado no sistema digestivo.

As últimas imagens do empresário com vida foram registradas pelo circuito de segurança do prédio, que registrou momentos de Luiz Marcelo e Júlia no elevador no dia 17 de maio.

Na gravação, divulgada pela TV Globo Rio, é possível ver o empresário e a namorada em dois momentos distintos. Na primeira vez, ele segura um prato onde, supostamente, estava o brigadeirão envenenado. Com roupas casuais e semblante tranquilo, ele e Júlia se beijam. Em outro momento, ele aparece um pouco abatido e parece relatar mal estar.