Cigana Suyany, apontada como mandante do 'caso brigadeirão envenenado', pode responder por sequestro

Apontada como mandante no “caso do brigadeirão envenenado”, Suyany Breschak pode responder pelo crime de sequestro contra o ex-marido e a esposa dele. A cigana teria tentando internar o casal à força em uma instituição para tratamento de dependentes químicos, no município de Monte Carmelo, em Minas Gerais.

De acordo com informações do G1, o ex-companheiro da acusada, Orlando Ianoviche, denunciou o caso à Polícia em agosto de 2022. Na ocasião, ele relatou que quatro homens o abordaram na BR-050 e o obrigaram, junto à esposa, a entrar em um carro.

Os dois foram levados para uma residência, onde descobriram que seriam internados em uma clínica de reabilitação a pedido da mãe dele. Estranhando a situação, Orlando negou que a mãe pudesse ter dado aquela ordem e questionou o grupo, que trabalhava para a unidade de tratamento.

Os homens, então, mostraram o número de telefone da pessoa que havia feito o pedido a eles. Ao ver o contato, Ianoviche percebeu que se tratava do número de Suyany.

Com o esclarecimento feito, os funcionários da clínica liberaram o casal, que retornou para a cidade de Uberaba, onde vive.

INVESTIGAÇÕES DO CASO

Para o portal de notícias, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o inquérito do caso tramita na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia. As investigações ainda não foram concluídas porque a cigana não havia sido localizada.

Com a prisão da suspeita por envolvimento no assassinato do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, a delegacia enviará uma carta precatória para que ela preste depoimento. Em seguida, o inquérito deve ser concluído e encaminhado para o Poder Judiciário.

CASO DO 'BRIGADEIRÃO ENVENENADO'

A morte de Luiz Marcelo passou a ser investigada no último dia 20 de maio, quando vizinhos do empresário começaram a sentir um cheiro forte vindo do apartamento da vítima, no Rio de Janeiro. O corpo dele foi encontrado em estado avançado de decomposição.

Ainda segundo o G1, a necropsia não foi capaz de determinar a causa da morte de Luiz Marcelo, mas o exame determinou que ele estava morto há pelo menos três dias quando foi encontrado e que havia uma pequena quantidade de líquido achocolatado no sistema digestivo.

As últimas imagens do empresário com vida foram registradas pelo circuito de segurança do prédio, que registrou momentos de Luiz Marcelo e a namorada, Júlia Andrade Carthemol, no elevador, no dia 17 de maio.

Na gravação, divulgada pela TV Globo Rio, é possível ver o empresário e Júlia em dois momentos distintos. Na primeira vez, ele segura um prato onde, supostamente, estava o brigadeirão envenenado. Com roupas casuais e semblante tranquilo, ele e Júlia se beijam. Em outro momento, ele aparece um pouco abatido e parece relatar mal-estar.

Júlia é suspeita de envenenar e matar Luiz Marcelo. Ela se entregou à Polícia e foi presa na noite de terça-feira (4). Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Buss, Júlia era bastante influenciada por Suyany e faria pagamentos mensais a ela. A cigana teria instruído Júlia a moer o Dimorf, um remédio à base de morfina, para colocar no brigadeirão. “A própria Suyany teria procurado informações sobre a aquisição de tal medicamento”, disse o delegado.