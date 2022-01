Mulher mata filhos de 6 e 3 anos a facadas e tenta se matar no Rio de Janeiro

Na última segunda-feira (10), duas crianças, de três e seis anos, foram mortas a facadas pela própria mãe em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Stephany Ferreira Peixoto (36) tentou cometer suicídio logo após o crime. As informações são do jornal Extra.

"O crime aconteceu por volta de 13h30. Ela matou os filhos a facadas e, logo em seguida, tentou se matar. Ainda estamos tentando entender o que motivou esse crime. A autora foi socorrida para o Hospital José Rabelo Melo, com os pulsos cortados, e seu estado de saúde é estável", disse o delegado Antônio Silvino Teixeira ao Extra.

As primeiras investigações mostraram que a mulher havia ligado para o marido avisando que iria se matar. O homem foi à casa, mas não conseguiu entrar, o que levou a vizinhança acionar a polícia. No local, os agentes encontraram as crianças mortas e Stephany ensanguentada, após cortar os pulsos.

Os corpos das crianças foram levados para o Instituto Médico Legal de Teresópolis. Stephany está presa sob escolta policial e será indiciada por homicídio duplamente qualificado.