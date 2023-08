Mãe do Super Chico fala sobre tratamento de câncer de mama que enfrenta: 'é uma nova luta'

A mãe do menino Francisco, que viralizou na internet como Super Chico e morreu em 6 de fevereiro, descobriu que teria uma nova batalha na vida: um câncer de mama. Daniela Bombini obteve o diagnóstico após um exame de rotina, em junho. Nesta terça-feira (15), Daniela realizará a segunda sessão de quimioterapia.

"O médico encontrou dois nódulos suspeitos no meu peito direito. Provavelmente já estou com a doença há cerca de sete meses", disse ao g1.

A descoberta da doença ocorreu ainda em fase inicial e a advogada deu início ao tratamento em um hospital particular de Bauru, no interior de São Paulo. Para ela, receber o diagnóstico menos de seis meses após a morte do filho foi um novo obstáculo.

"Foi um baque tremendo para ser honesta. Passei pela negação, pela revolta, cheguei a questionar Deus. Me sentia um pouco injustiçada. Fiquei os cinco primeiros dias na cama, mas aos poucos fui encontrando forças. Não é fácil, mas são propósitos que nos são dados. Digo que ‘o duro é emendar o luto na luta”, comentou.

Tratamento com quimioterapia

Daniela, no momento realiza quimioterapia, e compartilhou a queda de cabelo após 13 dias do primeiro tratamento. Na própria vivência de Chico, a advogada encontra inspiração para vencer a doença.

"Ainda vivia o luto pelo falecimento do Chico quando aconteceu. E não só eu, mas como toda a família. Mas o Chico me ensinou que não devemos perguntar ‘por que’, mas ‘para que’. Ele é parte do combustível para seguir na luta. Vivemos um dia de cada vez e sei que vou vencer", disse.

O câncer de mama que ela enfrenta não é metastático e não deve se espalhar para outras partes do corpo. Ao todo são seis sessões de quimioterapia previstas para a advogada. Após a conclusão desta parte do tratamento, ela passará por cirurgia.

"Meu marido tem sido um companheirão nesse momento. Minhas filhas também, uma delas fez questão de me acompanhar na sessão da quimio. O trabalho também tem me mantido ocupada. Procuro não estipular longos prazos, mas me mantenho ativa", relatou.

A advogada ainda contou que está com algumas feridas, aftas na boca, mas não apresentou náusea ou enjoo.

"Pensei em não divulgar o câncer. Mas quando o Chico chegou na minha vida, me tornei uma voz ativa na luta pelas pessoas com deficiência, me tornei ativista. Agora, quero poder mostrar para mulheres que estão passando por isso que elas não estão sozinhas", disse.

Morte de Super Chico

O menino Francisco Bombini, conhecido nas redes sociais como "Super Chico", morreu, em Bauru (SP), em fevereiro de 2023. O garoto, que nasceu com síndrome de Down e outras complicações de saúde, tinha 6 anos e viralizou em 2022 após superar a Covid-19 por duas vezes.

Segundo o g1, Chico faleceu após sofrer uma parada cardíaca, segundo informou familiares. Em seu perfil no Instagram feito pela mãe, com 276 mil seguidores, Daniela Guedes Bombini fez uma homenagem ao filho. "Tenho certo pra mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas!", escreveu.

Ele ganhou o apelido "Super Chico", inspirado nos heróis e em referência a Francisco de Assis, por enfrentar batalhas desde o nascimento, em 2016. Francisco nasceu prematuro e morou seis meses no hospital.

Legenda: Francisco teve Covid-19 duas vezes Foto: Reprodução Instagram