Lutadores de jiu-jítsu desaparecem no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) procura dois jovens lutadores de jiu-jítsu que desapareceram no último dia 22, no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital carioca. As famílias dos dois imaginam que os amigos tenham ido resolver algo em comum na tarde do desaparecimento.

Legenda: Os jovens desapareceram no último dia 22. Foto: Reprodução/Instagram

Um dos jovens é o professor de jiu-jítsu Mateus Vandre Farias dos Santos, de 25 anos. Ele mora com a mãe e o irmão, e saiu de casa às 15h40 daquele dia 22.

O outro jovem é o professor de surfe - e aluno de Mateus - Vinicius Leone Gedes Soares, de 20 anos. Ele mora também no Recreio e, na mesma tarde, disse para a avó que ia sair e voltava cedo.

Legenda: Vinicius Leone Gedes Soares desapareceu no último dia 22. Foto: Divulgação/DDPA

Os parentes dos dois afirmaram que eles não têm problemas com ninguém e são bastante queridos onde moram. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros investiga o desaparecimento.

FAMÍLIA PREOCUPADA

Tais Barbosa, mãe de Mateus, contou que o filho estava almoçando quando “o tio pediu uma extensão”. “Ele saiu, deixou a comida pela metade e não voltou mais. Saiu como que fosse só no portão, sem documentos, só com o celular. Depois disso, não tive mais nenhuma notícia”, contou.

Legenda: Mateus Vandre Farias dos Santos desapareceu no último dia 22. Foto: Divulgação/DDPA

“Estou tomando calmante todos os dias, dessa forma que eu consigo dormir. Só peço uma resposta: onde está o meu filho, o que fizeram com ele? Por quê? Um rapaz tão bom some desse jeito... Não tem explicação”, lamentou a mãe.