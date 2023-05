Mulher agride funcionários de restaurante do Museu do Amanhã com insultos homofóbicos

Uma psicologa agrediu com insultos homofóbicos uma chefe e um auxiliar de cozinha, funcionários do restaurante do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Aos gritos, a mulher sai do restaurante e profere palavrões e ofensas aos trabalhadores. A suspeita foi identificada como Juliana de Almeida Cezar Machado.

A agressão ocorreu no último sábado (27). Ao Jornal Nacional, a chef Isabela Duarte contou que, a mulher estava discutindo com os pais desde que chegou no restaurante. Os funcionários a tentaram retirá-la do local, e a partir deste momento, a suspeita iniciou as ofensas.

"Foi no momento que ela se sentiu contrariada e acabou também me agredindo verbalmente, falando coisas de cunho preconceituoso", contou Isabela.

A chef ainda contou ter tido o braço cortado após uma taça de vinho ter se estilhaçado no braço dela. Já Henrique Lixa, auxiliar de cozinha, teve o lábio, rosto, braço e mão atingidos.

"Eu me afastei um pouco da situação justamente para não me exaltar mais. E depois a polícia chegou, ela continuou cometendo crimes homofóbicos", contou Henrique.

“Eu vou denunciar essa ***. Eu sou desembargadora, sua *** e vou trazer a polícia aqui para fechar essa ***. Pode trazer! Eu sou desembargadora! Você tá ***! Seu viado. Você é ***! Sua *** de ***”, grita a mulher em vídeo.

No vídeo, a suspeita havia informado que era desembargadora, contudo, conforme Boletim de Ocorrência, ela é psicóloga. Juliana de Almeida foi encaminhada para a delegacia e o caso é investigado como lesão corporal. Advogados das vítimas irão pedir para incluir o crime de homofobia na investigação.

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou que o crime de racismo seja enquadrado nos casos de agressões contra o público LGBT.