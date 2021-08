Jovem que matou pais em Vila Velha, no ES, estava em tratamento psiquiátrico

O estudante de Medicina Guilherme Hering Cesar, 22 anos, que matou os pais a facadas em Vila Velha (ES), estava em tratamento psiquiátrico. Após realizar o crime, ocorrido na madrugada dessa quarta-feira (4), o jovem cometeu suicídio. As informações são do portal G1.

Segundo uma familiar próxima às vítimas, o estudante passava por "sérios distúrbios mentais" durante a pandemia de Covid-19 e estaria sendo tratado por profissionais qualificados.

Guilherme esfaqueou a mãe, Raquel Heringer Cesar, 61 anos, e o pai, Paulo Oliveira Cesar, de 68, durante a madrugada. A Polícia encontrou o corpo da mãe na cama e o do pai no banheiro da residência. O idoso era médico e pastor de uma igreja evangélica.

Cena do crime com símbolos religiosos

Durante a perícia no apartamento da família, os agentes encontraram diversos símbolos religiosos, como o número 666 escrito em portas e espelhos, cruzes invertidas e frases de caráter religioso pintadas em alguns locais.

O professor de Ciências da Religião na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Edebrande Cavalieri, explicou ao G1 que as imagens da cena do crime remetem a um cenário apocalíptico.

Legenda: Além de símbolos religiosos, policiais acharam garrafas de bebidas alcoólicas e cigarros no local Foto: reprodução/TV Gazeta

“É um quadro de horror, repleto de símbolos notadamente cristãos e religiosos. Imagens de origem apocalíptica, isso é, ‘o mundo está acabando, o diabo já chegou, o juízo está sendo feito’, um cenário de juízo final e desfecho”, comentou ao portal.

O especialista, porém, pontua ser incorreto dizer que os símbolos remontem a um "ritual satânico" — para o cientista da religião, o tempo levado para construção do cenário e o contexto religioso da família compõem um quadro que merece ser estudo com profundidade.

Surto psicótico

Para a psiquiatra Letícia Mameri, a cena encontrada aponta para um surto psicótico. Em entrevista ao G1, a especialista afirma que casos assim são comuns em pacientes com transtornos psiquiátricos, como bipolaridade em grau severo ou esquizofrenia, além de também poderem ser motivados pelo uso de drogas.

Legenda: Médica associou o material à ocorrência de surto psicótico Foto: reprodução/TV Gazeta

"Pelo que vi, fica nítido que temos um quadro de, no mínimo, delírio. O mais provável é um surto psicótico. A pessoa tem uma alteração na forma de pensar e que, muitas vezes, está relacionada a parte mística, que é o que parece ter ali", explicou a médica.

Ainda conforme a psiquiatra, surtos como esses podem ser desencadeados por gatilhos de tipos distintos. Alguns são simples, como falta de sono, alimentação desequilibrada e sedentarismo. Contudo, uso de drogas e o contexto social da pandemia do coronavírus também podem estar entre os eventos psicológicos.