Ex de mulher presa por matar cuidadora de idosos com bombons envenenados diz que ela é 'um monstro'

O ex-namorado de Susane Martins da Silva, presa por suspeita de mandar os bombons envenenados que mataram Lindaci Viegas Batista de Carvalho, disse que a ex-companheira é um "monstro". O caso aconteceu no Rio de Janeiro e a Polícia Civil investiga se o crime foi cometido por ciúmes.

Em entrevista ao jornal Extra, Mario Sérgio Grativol, de 60 anos, disse que a suspeita tinha comportamento "incontrolável". Segundo ele, Susane trabalhava como cartomante.

"Ela trabalhava mesmo era com feitiço, recebia a pessoa nessa casa, jogava cartas e o que era necessário fazer, ela fazia. Era uma pessoa de poucos amigos. Quando estava comigo, o celular ficava sempre no silencioso. Não deixava que eu tivesse muito acesso, então não sabia muito", disse.

Mario Sérgio afirmou ainda que já presenciou agressões de Susane contra o próprio filho, de 17 anos. O adolescente foi o responsável por entregar a caixa de bombons envenenados ao motoboy, que entregou para Lindaci.

"Umas quatro vezes já encontrei ele com manchas roxas. Dizia para ele não reagir contra a mãe, porque é homem e ele poderia ser preso. [...] Um monstro, capaz de tudo, tanto é que está provado", disse o ex-namorado de Susane.

Morte por ciúmes

Lindaci, cuidadora de idosos de 54 anos, passou mal após comer bombons que ganhou de um anônimo, com um buquê de flores, no último dia 20, dia de seu aniversário.

A polícia suspeita que Susane cometeu o crime por ciúmes de Mário Sérgio, que também é ex-namorado de Lindaci. A vítima e Mário teriam ficado juntos por quatro anos e teriam mantido contato após o término.

Após o rompimento do casal, Mário teria iniciado um "relacionamento conturbado" com Susane, que durou dois anos, entre idas e vindas. Susane teria a intenção de voltar com o ex-companheiro, mas acreditava que Mário e Lindaci estavam tendo um caso.

Ameaças

A família relatou de Lindaci relatou que a cuidadora de idosos vinha recebendo ameaças nas redes sociais. No sábado, ela atendeu uma ligação em que um motoboy avisava ter uma entrega. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado, em Vila Isabel.

A vítima retirou os bombons e seguiu para um salão de beleza. Lá, passou a ligar para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente, uma vez que o embrulho não tinha remetente.

Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates "porque eles poderiam estar envenenados". Contudo, decidiu comer após ligar para o ex-marido e ouvir que ele havia enviado o presente. Mas, segundo a família, o ex explicou que havia apenas feito uma "brincadeira" com ela e negou ter enviado o chocolate.

Com a repercussão do caso, Susane chegou a se passar por traficante de drogas para ameaçar o motorista que entregou os doces à vítima. Ela teve a identidade revelada e foi presa na última quinta-feira (25).