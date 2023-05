Turista é encontrado morto em hotel no Rio de Janeiro; suspeito é preso

O turista identificado como Ilia Kakhaberidze, 31 anos, foi encontrado morto e amarrado em quarto de hotel no Rio de Janeiro após entrar no local acompanhado de outro homem. Conforme o g1, Wallace de Oliveira Gomes foi preso em flagrante, nesta terça-feira (30), suspeito do crime de homicídio.

O caso aconteceu em estabelecimento localizado na Rua do Lavradio, na Lapa, região central da capital fluminense. Ilia deu entrada cerca de 2h da manhã com Wallace, que deixou o local por volta das 6h.

Após a saída, o recepcionista que atendeu os homens foi conferir o quarto. O turista, natural da Geórgia, estava amarrado na cama e já sem vida.

Por isso, a polícia foi acionada para a cena do crime e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) efetuou a perícia.

Investigação policial

O principal suspeito do crime foi preso após ser reconhecido por pessoas nas imediações do hotel. Wallace ainda foi flagrado por câmera de segurança e encaminhado para a delegacia.

O homem seguirá preso. Ele ainda concentra nove passagens pela polícia.

Já o corpo do turista, que trabalhava como oficial de engenheiros de navios, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).