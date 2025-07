'Era provisório', diz mãe que colocou filha na varanda

A criadora de conteúdo Gabriela Horsch, que viralizou ao colocar a filha Ester para dormir na varanda e transformar o quarto da criança em estoque de loja virtual, afirmou que a mudança era provisória, e que todas as decisões foram tomadas com acompanhamento da psicóloga da menina. A empresária foi alvo de críticas nas redes sociais e, na última quinta-feira (16), anunciou o fechamento da loja.

Em relato no perfil do Instagram, Gabriela contou a história da família e deu mais detalhes sobre características da filha, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), esclarecendo porque a criança se sentia melhor na varanda.

"A Esther sempre adorava fazer cabaninhas, desde pequena, juntava almofadas, cobertas e passava os dias assim, mesmo tendo um quarto maior. Depois do diagnóstico, conversando com a neuropsicóloga dela, soubemos: essa era a forma de auto regulação da Esther, ela gosta de se sentir fechadinha, protegida", disse.

"Isso nos explica porque ela amou tanto aquele quartinho e o porque eu não coloquei ela no meu quarto, como muitos sugeriram, ela gosta da sua individualidade", acrescentou.

Ela também esclareceu que a condensadora do ar-condicionado da sala, um dos pontos mais criticados por internautas, permaneceria desligada e não representaria risco à filha.

"Esse ar da sala não está sendo usado. Essa condensadora não está soltando ar quente na nossa filha. O motivo de não desinstalar é simples: Esse era um espaço provisório. E nós temos planos de vender o apartamento em breve". disse.

Mudança para uma casa

A mudança, segundo ela, aconteceria após a família se estabelecer financeiramente após a nova temporada de vendas. "Iríamos nos organizar pra mudar, sair do apartamento para uma casa de acordo com as nossas condições, realizar o sonho da nossa filha de ter sua cabaninha no quintal enquanto ela ainda é criança", destacou.

A criadora de conteúdo ainda reforçou que todas as decisões e projetos envolvendo a loja foram decididos pela família, com acompanhamento da psicóloga de Esther, e exclusivamente para custear os tratamentos da filha.

Por fim, ainda no comunicado, Gabriela agradece as pessoas que tentaram esclarecer "dúvidas de forma respeitosa" sobre a situação, assim como as que tentaram sugerir soluções.

"Tentei explicar da forma mais honesta possível. Agora, preciso de um tempo, não foram fáceis os dias por aqui. Por trás desse quarto, dessas paredes, existe uma criança, e uma família que vem lutando há anos, em silêncio, por ela", concluiu.

O que aconteceu?

Gabriela Horsch viralizou na última quinta-feira (10) ao compartilhar, no TikTok, que gastou cerca de R$ 10 mil para reformar a varanda e transformá-la num quarto para a filha Ester, enquanto o antigo local onde ela dormia passou a servir de estoque para a loja virtual de lancheiras.

Na ocasião, a criadora de conteúdo explicou que o lugar onde a família mora tem somente dois quartos: o menor, para o casal, e o maior, onde originalmente a criança dormia, mas que acabou sendo adaptado para armazenar os produtos.

Com cortinas, televisão e mini ar-condicionado, o cômodo passou de varada para quarto. Porém, a decisão da influenciadora foi questionada e criticada pelos internautas.

"Fico pensando: se pagou 10 mil para transformar a varanda num quarto, então tem dinheiro para alugar um espaço para o escritório", comentou um perfil. "Tem gente que não nasceu para ser mãe", criticou outro.

Há quem também aproveitou para ironizar a situação. "Coloca o pote de ração e água", disse uma usuária.

Devido à repercussão negativa, Gabriela gravou diversos vídeos respondendo os comentários. Em um deles, ela atende um seguidor que questionou se a condensadora do ar-condicionado estar no novo quarto da criança poderia trazer riscos à saúde dela.

"Esse equipamento já estava instalado aqui, ficaria muito caro de tirar. Com o mini ar-condicionado, fica o mesmo clima que o restante da casa. Mas colocamos um vídeo que tem vedação para não entrar vento frio", disse.