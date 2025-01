Dono de bet é uma das vítimas de acidente de helicóptero em São Paulo

O casal que morreu na queda de um helicóptero na cidade de Caieiras, em São Paulo, na noite dessa quinta-feira (17), foi identificado como sendo André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, conforme informações do g1.

André era empresário e CEO da BIG Brazil International Games, uma empresa de apostas online. Juliana Feldman, que também era empresária, era formada em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado.

A filha do casal, que completou 12 anos nesta sexta (17), foi resgatada com vida. Ela foi a responsável por indicar aos socorristas os destroços onde os pais estavam.

A família é da cidade de Americana, a cerca de 130 km da capital paulista.

O piloto, que também sobreviveu, foi identificado como Edenilson de Oliveira Costa. Ele prestava serviço particular para a família.

André Feldman também era sócio da C & F Administração de Aeronaves LTDA, empresa proprietária do helicóptero, junto com o também empresário e administrador Paulo Jose Converso.

Veja também Pernambuco Delegado pernambucano morto a tiros em SP é enterrado: 'Por onde passou, deixou marcas incríveis' País Namorada de olheiro do PCC é presa por suspeita de ajudá-lo a fugir após assassinato de delator

O acidente

O helicóptero saiu do Campo de Marte por volta das 19h30 de quinta, com destino a Americana. Ele teria feito uma parada no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste. A aeronave caiu em uma área de mata, na região do Morro do Tico-Tico, em Caieiras, e só foi localizada por volta das 6h15 desta sexta.

O veículo foi encontrado pelo Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo (CAVPM) e acessado pela concessionária CCR.

Investigação

A Força Aérea Brasileira (FAB) comunicou que uma aeronave foi engajada, ainda na madrugada desta sexta, na missão de resgate envolvendo o helicóptero. A corporação também detalhou que apura as circunstâncias da queda, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

"A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse em nota.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.