Helicóptero com quatro pessoas cai em área de mata fechada em São Paulo

Um helicóptero com cerca de quatro pessoas a bordo caiu, na noite desta quinta-feira (16), em uma área de mata fechada em Caieiras, região metropolitana da cidade de São Paulo. Até o início da manhã desta sexta-feira (17), não havia confirmação de óbitos.

Conforme informações do portal g1, o resgate das vítimas segue, e duas pessoas foram socorridas com vida.

Os bombeiros informaram ao portal que a aeronave decolou do Jaguaré, na Zona Oeste da capital paulista, e tinha como destino o município de Americana, no Interior do Estado. No entanto, desapareceu por volta das 23h28.

O avião caiu na região do Morro do Tico-Tico, próximo ao Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras. Duas equipes dos bombeiros estão no local, além de servidores da Defesa Civil, conforme o g1.

