Delegado pernambucano morto a tiros em SP é enterrado: 'Por onde passou, deixou marcas incríveis'

Foi enterrado o corpo de Josenildo Belarmino de Moura Júnior, delegado da Polícia Civil de São Paulo morto a tiros na capital paulista na última terça-feira (14), durante uma tentativa de assalto. O sepultamento aconteceu nessa quinta-feira (16), na cidade de Chã Grande, em Pernambuco, onde Josenildo nasceu.

Segundo informações do G1, a cidade decretou luto oficial de três dias. Por meio de nota, a Prefeitura de Chã Grande expressou as condolências à família e amigos do delegado. Josenildo, que atuava em São Paulo havia apenas dois meses, pretendia regressar a Pernambuco, onde havia passado em um concurso para delegado.

Veja também País Helicóptero com família cai em São Paulo e pai e mãe morrem; criança e piloto sobrevivem País 'Morcegão', chefe do PCC, tem bens confiscados pela Polícia Civil no interior de SP; veja lista

Em entrevista à TV Globo, Gabriela Rodrigues, noiva da vítima, contou que o casal estava junto havia dez anos e planejava casar quando Josenildo voltasse para Pernambuco.

"Josenildo era um filho ímpar, a coluna da casa dele. Um excelente profissional. Por onde passou, deixou marcas incríveis. Como noivo, acho que a fórmula foi jogada fora. Só tinha ele. [...] Uma pessoa que nunca pagou mal com o mal, que era perseverante, buscava os objetivos, independente das dificuldades, e para quem a família estava acima de tudo. Íntegro, correto, generoso, tinha empatia", disse ela.

O primo de Josenildo, Danilo Moura, disse que o parente estava "vivendo um sonho" e que havia passado para três concursos após a formação em Direito, um deles justamente em Pernambuco. "A corporação, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, só tinha elogios ao trabalho de Júnior. Quem conhecia nosso Josenildo Belarmino de Moura Júnior sabia da excelência profissional que ele era", disse Danilo.

SOBRE O CASO

O delegado de 32 anos foi assassinado a tiros durante um assalto na Chácara Santo Antônio, localizada na zona sul de São Paulo.

Câmeras de segurança captaram o momento do crime. As imagens mostram o delegado, que estava de folga, usando camiseta, bermuda e chinelos, enquanto caminhava pela rua Amaro Guerra. Pouco depois, um criminoso chega em uma motocicleta e para próximo a uma obra, na calçada.

O assaltante, usando capacete e empunhando uma arma, aborda a vítima. Ele revista o delegado, que carregava uma arma, e, em seguida, dispara contra ele. O delegado cai ao lado de um carro, e o criminoso foge na motocicleta.

Nas redes sociais, a Polícia Civil de São Paulo lamentou a perda do delegado, afirmando: "A Polícia Civil se solidariza com familiares e amigos diante do precoce falecimento do delegado". O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também se manifestou pelas redes sociais, garantindo que o crime será investigado e que a morte de Moura Júnior não ficará impune.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.