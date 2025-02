Diretora de creche filmada dando tapas em rosto de aluno é presa em SP

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Marina Rodrigues de Lima, dona e diretora da Escola de Educação Infantil Alegria de Saber, em Osasco, Grande São Paulo. A decisão, tomada na última terça-feira (12), foi resultado da divulgação de um vídeo nas redes sociais, no qual ela aparece agredindo um menino de dois anos durante o horário de lanche.

Segundo as informações obtidas pela TV Globo, Marina está sendo investigada pela Polícia Civil por maus-tratos, lesão corporal, tortura e submeter a criança a vexame. No entanto, quando a polícia tentou encontrá-la nos endereços fornecidos, Marina não foi localizada. Ela é considerada foragida e as buscas seguem em andamento.

O que aconteceu

O caso teve início em 29 de janeiro, quando Ingrid Oliveira, ex-funcionária da creche, começou a gravar secretamente as cenas de agressão praticadas pela diretora.

Em um dos vídeos, Marina é vista puxando o menino pela camisa, separando-o dos outros alunos e tentando forçá-lo a tomar uma vitamina. Quando a criança resistiu, ela a agrediu com vários tapas no rosto.

Ingrid, chocada com o comportamento da diretora, relatou à TV Globo que decidiu registrar as cenas para alertar os pais, pois acreditava que, se fosse com sua filha, gostaria que alguém a informasse.

Além disso, Larissa Soares, mãe de um dos alunos da creche, também notou mudanças no comportamento do filho, como marcas no corpo e atitudes agressivas, que ele teria aprendido com Marina.

Em outro vídeo divulgado pela emissora, a diretora aparece obrigando uma criança a rezar antes de comer, dizendo que, se não fizesse a oração, não poderia se alimentar.

Após o caso vir à tona, o Conselho Tutelar visitou a escola e um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Osasco para apurar a situação.

