Casal encontrado morto em chalé em MG foi inxoticado por uso indevido de lareira

O inquérito policial sobre o casal encontrado morto em uma pousada no interior de Minas Gerais concluiu que a morte foi causada pelo uso inadequado da lareira em ambiente fechado.

O resultado da investigação da Polícia Civil de Minas Gerais foi apresentado nesta sexta-feira (7). O proprietário do chalé, de 45 anos, foi indiciado por homicídio culposo.

A polícia acredita que o dono negligenciou não instruiu os hóspedes acerca do uso correto da lareira. Walther Reis Cleto Junior, 51 e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, 49, morreram por intoxicação de monóxido de carbono.

Os corpos do casal foram encontrados em 24 de junho pelo proprietário do Chalé Aroma de Jasmim, em Monte Verde. Eles haviam chegado ao local no dia anterior e pretendiam passar o fim de semana, segundo o portal g1.

Chalé foi interditado

O chalé foi interditado pela Prefeitura de Camanducaia no último dia 28, em meio às investigações da morte de Walther e Alessandra. O estabelecimento foi montado no quintal de uma residência, sem CNPJ e cadastro em órgãos oficiais de Minas Grais.

O empreendimento também não tinha registro de hospedagem e alvará do Corpo de Bombeiros. O proprietário prestou depoimento durante as investigações, mas o conteúdo do relato não foi divulgado.

A família já suspeitava de intoxicação por monóxido de carbono, já que os dois não tinham marcas de violência.

Walter era motorista particular e Alessandra trabalhava como corretora de imóveis. O casal, que deixou três filhas, foi sepultado em São José dos Campos (SP).