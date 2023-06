Chalé em Monte Verde onde casal foi encontrado morto é interditado em MG

O chalé onde um casal foi encontrado morto no interior de Minas Gerais foi interditado pela Prefeitura de Camanducaia nesta quarta-feira (28). O local fica nos fundos do quintal de uma residência e não tem CNPJ e nem cadastro em órgãos oficiais de MG, como a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde (Mobe).

Os corpos do casal Walther Reis Cleto Junior, 51 e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, 49, foram descobertos pelo proprietário do chalé no último sábado (24). Eles haviam chegado no Chalé Aroma de Jasmim, em Monte Verde, na sexta-feira (23) e pretendiam passar o fim de semana, segundo o portal g1.

"Neste momento, reforçamos as ações para a manutenção da segurança aos frequentadores do distrito de Monte Verde, e aguardamos o resultado da investigação, visando contribuir ainda mais para que acidentes ou incidentes não ocorram em nosso distrito", informou a gestão municipal em nota nas redes sociais.

Walter era motorista particular e Alessandra trabalhava como corretora de imóveis. O casal, que deixou três filhas, foi sepultado na manhã dessa segunda (26), em São José dos Campos (SP).

Sem sinais de violência

Walther e Alessandra foram vistos pela última vez com vida na sexta, quando receberam lenha em seu quarto para se aquecer. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte, mas se sabe que a lareira estava apagada e a mulher foi encontrada no chão, e o homem deitado na cama. A banheira do chalé estava cheia e eles não apresentavam sinais de violência.

A família suspeita que eles morreram intoxicados por monóxido de carbono, mas somente um lado da Polícia Civil vai poder determinar a causa da morte. Conforme a corporação, o empreendimento não possuía alvará dos bombeiros.