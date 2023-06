Adolescente morre engasgada com tangerina um mês antes de completar 18 anos, em Goiás

Uma adolescente de 17 anos morreu engasgada com uma tangerina no município de Pontalina, em Goiás, nessa terça-feira (27). Gabriela Vieira da Silva deu entrada no Hospital Municipal Elias Aguiar já desacordada.

Conforme o portal Uol, os médicos tentaram reanimá-la, mas não obtiveram sucesso e a jovem teve a morte constatada no local. Gabriela morreu um mês antes de completar 18 anos.

A morte foi lamentada pela Câmara Municipal de Pontalina prestou solidariedade por meio das redes sociais. "Nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando que encontrem força e conforto para suportar e superar esse momento de perda", disse a gestão.