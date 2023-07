Candidata acusa loja de reaproveitar currículo como suporte de preço em Sergipe

Uma candidata está acusando uma loja de reaproveitar seu currículo como suporte de preço. A estudante de pedagogia Maria Adriana Paixão de Souza, 33, recebeu uma ligação informando que seus dados estavam sendo utilizados desta forma em uma prateleira, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, na última terça-feira (4). Vítima registrou um boletim de ocorrência.

As informações são do g1. O caso ocorreu em uma loja Americanas, em Nossa Senhora do Socorro. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, o documento aparece no verso da precificação de um produto.

"Um homem me ligou dizendo que havia pego o meu número no verso do anúncio e me enviou o vídeo. Fiquei chocada, sem saber o que fazer. Nunca imaginei passar por uma situação como essa", disse. A candidata havia se aplicado a vagas no local em dezembro de 2022.

Leia mais Sergipe Funcionário do Burger King relata ter urinado em roupa após ser proibido de ir ao banheiro

'Falta de respeito com as pessoas que procuram trabalho'

Maria Adriana relatou ainda que se surpreendeu com a placa de preço e foi até a loja na quarta-feira (5). Contudo, foi acusada por uma das funcionárias de querer atenção para ganhar dinheiro. "Isso é uma falta de respeito com as pessoas que procuram trabalho", contou.

Ao Uol, a estudante disse que irá processar a loja. Um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia Metropolitana foi registrado.

Em nota, a polícia afirmou que o caso não se trata de ilícito penal. "Ao analisar o Boletim de Ocorrência, constatou que não se trata de um ilícito penal, mas sim um ilícito da Esfera Cível. Portanto, para a Polícia Civil não há crime, pois é fato atípico", dizia a nota.

O que diz a Americanas

A Americanas informou que contatou a profissional que destratou a estudante para se retratar sobre o ocorrido.

A empresa reiterou que reitou os papeis da com o documento da loja. Reiterou ainda que o erro foi pontual, contudo, inaceitável e vem tomando medidas preventivas para evitar situações como essas.