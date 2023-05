Funcionário do Burger King relata ter urinado em roupa após ser proibido de ir ao banheiro

Um funcionário do Burger King em um shopping de Aracaju denunciou nas redes sociais que fez xixi na roupa porque é proibido de sair do posto de trabalho. Ele fica em um quiosque do estabelecimento e gravou um vídeo para mostrar a situação, que ocorreu na tarde desta quinta-feira (18).

José Vinícius dos Santos fez um post no Instagram, e o registro viralizou nas redes sociais. Conforme o jovem, ele era punido cada vez que saía. Segundo o Burger King, os envolvidos no caso foram afastados.

“Quero relatar o inevitável: eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque. Porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair aqui do quiosque eu levo advertência. A segunda vez, eu levo suspensão. E a terceira eu levo uma justa causa”, denunciou.

Ele trabalha na rede de fast food há quase dois anos, segundo contou ao portal g1: "Parece até uma brincadeira. É uma situação humilhante, que a gente não espera que ninguém passe. Entrei lá por causa da minha família, da minha esposa, tenho um filho de três meses. Agora fico com medo de perder o emprego. A gente que é pai de família sabe que ficar desempregado não é uma opção".

Burger King se pronuncia

Em nota, o Burger King se pronunciou para dizer que os colaboradores que advertiam José Vinícius já foram notificados e afastados para que o caso seja apurado.

"Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, no Shopping Jardins, localizado em Sergipe, e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis", indicou a rede.