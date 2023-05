Bebê de um ano é atropelado por carro em Itaqui após engatinhar até meio da rua

Um bebê de um ano e quatro meses de idade foi atropelado por um carro, na manhã de quarta-feira (17), após engatinhar até o meio da rua em Itaqui, no Rio Grande do Sul. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima, que está internada em estado grave em unidade de saúde de Porto Alegre. As informações são do g1.

O bebê foi encaminhado primeiro ao Hospital São Patrício, mas precisou ser levado em seguida ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) por conta da gravidade do caso. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo manteve a velocidade mesmo com a presença do bebê na pista. O menino é atingido, e o tio da criança aprece segundos depois.

Investigação do caso

O delegado do caso, Ericson Mota, relatou que o motorista foi localizado pela Polícia Civil na tarde de quarta. O suspeito prestou depoimento na delegacia, e foi liberado em seguida, pois responderá pela ocorrência em liberdade. A investigação ocorrerá sob sigilo.

Além disso, o Conselho Tutelar também está acompanhando o caso, e chegou a questionar o porquê da criança estar desacompanhada na rua.

Ao g1, o tio detalhou que a família se organizava para uma viagem quando o acidente aconteceu, e que a mãe já tinha levado o bebê de volta para casa anteriormente. Porém, o menino saiu mais uma vez engatinhando.