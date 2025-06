Cachorro de Simone Mendes ajuda a revelar uso de emenda parlamentar para recapear condomínio de luxo

Após uma discussão nas redes sociais entre a família da cantora Simone Mendes e o deputado federal Fábio Teruel (MDB), motivada por o cachorro da artista, foi descoberto o envio de emendas parlamentares para recapeamento de um condomínio de luxo. A informação é do g1.

Toda a rusga iniciou em setembro do ano passado, quando Teruel postou stories reclamando do animal. Simone e seu marido, o empresário Kaká Diniz, reagiram à publicação do político logo depois.

Tudo aconteceu as vésperas do 1° turno das eleições municipais. Segundo o g1, a casa onde o político disse que residia não está na lista de bens declarados à Justiça eleitoral, e também não foi declarada pela esposa.

Foi através da midiatização do conflito que foi revelado que Teruel morava no endereço de luxo, que fica no Residencial Tamboré I, na região de Alphaville, a "Beverly Hills paulista".

Com a localização, o g1 apurou que o deputado destisnou R$ 11 milhões em emendas parlamentares para a cidade e que parte desse valor foi usado para recapear as ruas do seu condomínio de luxo.

"A emenda parlamentar em questão foi destinada à Prefeitura Municipal de Barueri com uma finalidade ampla, voltada à melhoria da infraestrutura urbana. A definição sobre onde e como aplicar os recursos enviados pelos deputados aos municípios compete, única e exclusivamente, às Prefeituras”, afirmou o parlamentar em nota.

Já a Prefeitura disse que “diferentemente do que foi publicado, os locais beneficiados pelas obras de recapeamento, em especial a região conhecida como Tamboré I, estão legalmente constituídos como associação de moradores”.