Kaká Diniz expõe mensagens de ódio enviadas à Simone Mendes e alerta: 'Vão pagar'

"Todos que vão cair, vão servir de lição pra várias outras pessoas. Todos. Continuem postando. Vocês são bandidos. Simone o quê? Simone me dá dinheiro, é? Deixa eu te falar uma coisa. Simone, nesses três últimos anos, de tudo que fiz pra ela, o meu trabalho gerou, ela ganhou cem vezes mais do que a vida toda cantando. Esse dinheiro eu gasto com os advogados, para poder ferrar cada um de vocês e vocês terem o que merecem. Vocês são bandidos. Vocês estão fazendo o meu entretenimento do feriado".