Simone Mendes diz que não gostou de presente que ganhou de fã

A cantora Simone Mendes viveu um momento inusitado durante um show, na ExpoLondrina 2025. A artista ganhou um vestido de presente de um fã e disse na cara dura que não gostou.

A apresentação aconteceu na sexta-feira (11). Simone recebeu o vestido do fã e ele a ajudou a colocar por cima de sua roupa no corpo. No entanto, a peça de roupa não caiu bem nela, e o momento acabou viralizando o TikTok.

“Eu juro por Deus que se meu marido me ver com esse vestido, ele não sobe mais nunca. Amiga, você gostou mesmo? Mas eu gostei. Mais ou menos, mas eu gostei”, disse ela, se referindo ao empresário Kaká Diniz.

Reações

"O dia que a Simone Menes ganhou um presente e falou na cara dura que não gostou", escreveu o usuário do TikTok na legenda do vídeo.

Nos comentários, usuários da rede social criticaram a atitude de Simone: “Que judiação. Para que falar assim?”, perguntou uma pessoa.

“Não precisava disso”, disse outra.