'Caçador de tesouros' acha iPhone perdido em praia, encontra a dona e devolve aparelho

O 'caçador de tesouros', Matheus Natan (27), encontrou um iPhone 13 perdido em uma praia de Balneário Camboriú, no Litoral norte de Santa Catarina. A jovem dona do aparelho já tinha perdido as esperanças de encontrar o celular, quando Matheus, que estava passando pela praia com seu detector de metais, conseguiu recuperar o aparelho.

No vídeo, é possível ver quando o detector começa a apitar, apontando que um objeto metálico está no campo de alcance, quando Matheus começa a cavar e encontra o iPhone 13. O telefone era da jovem Isadora Alchiere, que mora no Paraná, mas estava passeando por Balneário Camboriú. Já fazia quase três dias que ela havia perdido o celular.

Sem contatos de emergências, o caçador teve a ideia de tirar o chip do iPhone e mandar um pix para o número de telefone. Assim ele encontrou Isadora.

Meu Deus do céu, que desespero, eu chorei tanto naquela noite, eu entrei de sapato e calça no mar para ver se eu encontrava. Isadora Alchieri Dona do Aparelho

Matheus já é 'caçador de tesouros' há quase tês anos, além de ser um influenciador de detectorismo, fazendo vídeos com um detector de metais. As caçadas acontecem em praias, campos e até no fundo do mar.

