Aeroporto Santos Dumont é reaberto após 12 horas e 162 voos cancelados
Um incidente aconteceu durante a noite de segunda (29) e acabou afetando dezenas de pousos e decolagens nesta terça (30)
O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi reaberto, no início da noite desta terça-feira (30), após 12 horas de suspensão e 162 voos cancelados, segundo o jornal O Globo. A interrupção dos serviços foi motivada por um vazamento de óleo na pista.
O incidente aconteceu durante a noite de segunda (29) e acabou afetando dezenas de pousos e decolagens, na manhã desta terça-feira (30).
A Infraero, empresa que opera o terminal, detalhou que um veículo acabou derramando o líquido durante manutenção preventiva noturna, quando não há movimento de aeronaves.
Veja também
Segundo a estatal, equipes realizaram a limpeza do local, usado tanto para decolagem quanto para frenagem de aviões.
Mais cedo, o Diário do Nordeste verificou a programação de voos do Aeroporto Santos Dumont, disponível no site da Infraero, por volta das 9h15, e cerca de 37 voos foram cancelados desde às 6h10 desta manhã. Desse total, 18 eram decolagens e 19 pousos.
Outros dois trajetos que deveriam sair do terminal, com destinos no estado de São Paulo, também foram atrasados.