Óleo na pista fecha aeroporto Santos Dumont, no RJ
Dezenas de voos foram cancelados ou estão atrasados nesta manhã de terça-feira (30)
Um vazamento de óleo na pista atrapalhou o funcionamento do Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio Janeiro. O incidente aconteceu durante a noite de segunda (29) e acabou afetando dezenas de pousos e decolagens, na manhã desta terça-feira (30).
A Infraero, empresa que opera o terminal, detalhou ao jornal O Globo que um veículo acabou derramando o líquido durante manutenção preventiva noturna, quando não há movimento de aeronaves.
Segundo a estatal, equipes já realizam a limpeza do local, usado tanto para decolagem quanto para frenagem de aviões.
Apesar de não estar fechado, o terminal segue sem previsão de pouso e decolagens, conforme o veículo jornalístico.
Quase 40 voos podem ter sido afetados
O Diário do Nordeste verificou a programação de voos do Aeroporto Santos Dumont, disponível no site da Infraero, por volta das 9h15, e cerca de 37 voos foram cancelados desde às 6h10 desta manhã. Desse total, 18 eram decolagens e 19 pousos.
Outros dois trajetos que deveriam sair do terminal, com destinos no estado de São Paulo, estão atrasados.