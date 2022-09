Professora viraliza após desejar morte de rainha Elizabeth II: 'Que a dor dela seja insuportável'

A professora universitária, Uju Anya, repercutiu nas redes sociais, nessa quinta-feira (8), após desejar que a rainha Elizabeth II tivesse uma morte "insuportável". A monarca britânica de 96 anos faleceu no mesmo dia, no castelo escocês de Balmoral, Reino Unido.

A declaração da docente de Linguística da Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, foi realizada após ela saber que os médicos da majestade estavam "preocupados" com a saúde dela.

"Ouvi dizer que o monarca chefe de um império genocida de ladrões e estupradores está finalmente morrendo. Que a dor dela seja insuportável", escreveu ela no Twitter.

A postagem provocou a revolta de alguns usuários da rede social, entre eles o fundador da Amazon, o bilionário Jeff Bezos. "Ela é alguém supostamente trabalhando para tornar o mundo melhor? Acho que não. Uau", disse.

Alguns minutos após a confirmação da morte da rainha Elizabeth II, Uju voltou a falar sobre o assunto.

"Que todos que você e sua ganância impiedosa prejudicaram neste mundo se lembrem de você com tanto carinho quanto lembro dos meus colonizadores."

Segundo o NY Post, Uju nasceu na Nigéria, o país foi colônia britânica até 1960.

O Twitter apagou a postagem da professora. A publicação violou a regra da plataforma, que proíbe que usuários desejem que "alguém sofra danos físicos". A direção da Carnegie Mellon University declarou que não compartilha do pensamento da funcionária e o classificou como "ofensivo".

