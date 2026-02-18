Diário do Nordeste
Nova variante de Mpox é confimada pela OMS

Inicialmente, vírus foi detectado em circulação no Reino Unido e na Índia.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Foto para ilustrar paciente com sintomas de mpox com erupções pelo corpo para matéria sobre nova variante confirmada pela OMS.
Legenda: Os sinais e sintomas da mpox duram de 2 a 4 semanas.
Foto: Shutterstock.

Uma nova variante do vírus mpox, em circulação no Reino Unido e na Índia, foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Até o momento, foi detectado apenas um caso em cada país.

Conforme comunicado divulgado no último sábado (14), os pacientes não apresentaram sintomas graves e realizaram viagens antes de serem diagnosticados com a doença.

A OMS informou que a nova cepa é uma versão que combina os Clados 1b e 2b do mpox. Segundo as autoridades em saúde, os dois pacientes infectados "adoeceram com várias semanas de intervalo, infectados pela mesma cepa recombinante", o que pode indicar a existência de outros casos ainda não detectados.

No Reino Unido, o paciente foi diagnosticado com a nova cepa em dezembro de 2025. Ele estava em viagem, retornando de um país da região da Ásia.

Já na Índia, o paciente apresentou sintomas em setembro de 2025 e foi inicialmente classificado como infectado com o mpox do Clado 2.

No entanto, as autoridades atualizaram os bancos de dados genômicos globais, e o vírus foi reclassificado como a mesma cepa recombinante identificada no Reino Unido. O caso na Índia representa a detecção mais precoce conhecida dessa cepa.

"Devido ao pequeno número de casos encontrados até o momento, conclusões sobre a transmissibilidade ou a caracterização clínica da mpox causada por cepas recombinantes seriam prematuras, e continua sendo essencial manter a vigilância em relação a esse desenvolvimento”, informou a OMS.

Sintomas da Mpox

O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até começarem a surgir os sinais e sintomas da Mpox — o chamado período de incubação — normalmente é de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias. Em geral, a infecção é caracterizada por:

  • Erupções cutânea ou lesões de pele;
  • Linfonodos inchados (ínguas);
  • Febre;
  • Dores no corpo;
  • Dor de cabeça;
  • Calafrio;
  • Fraqueza.

Segundo o Ministério da Saúde, as erupções na pele geralmente começam dentro de um a três dias após o início da febre, mas elas também podem aparecer antes da elevação da temperatura corporal.

Essas lesões podem ser planas ou levemente elevadas, preenchidas com líquido claro ou amarelado, e podem formar crostas, que secam e caem.

“As erupções tendem a se concentrar no rosto, na palma das mãos e planta dos pés, mas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive na boca, olhos, órgãos genitais e no ânus”, complementa o Ministério.

Segundo o órgão, a doença geralmente evolui para quadros leves e moderados e pode durar de 2 a 4 semanas.

O que é Mpox e como ela é transmitida?

A Mpox é uma doença zoonótica viral, causada pelo Mpox vírus (MPXV). A transmissão ocorre, principalmente, por meio do contato direto pessoa a pessoa com erupções e lesões na pele ou com fluidos corporais — como pus ou sangue das lesões — de alguém infectado.

“Úlceras, lesões ou feridas na boca podem ser infectantes, o que significa que o vírus pode ser transmitido por meio da saliva”, complementa o Ministério da Saúde.

O contato com objetos ou utensílios recentemente contaminados — como roupas, roupas de cama, toalhas e pratos — também podem levar à transmissão.

Também se pode contrair a doença por meio de gotículas, mas, para isso, normalmente é necessário contato próximo prolongado entre o paciente infectado e outras pessoas.

Por isso, trabalhadores da saúde, familiares e parceiros íntimos têm maior risco de infecção.

O Ministério da Saúde aponta que uma pessoa infectada pode transmitir a doença desde o momento em que os sintomas começam até a erupção ter cicatrizado completamente e uma nova camada de pele se formar.

Cuidados

A prevenção é a principal forma de se proteger contra a Mpox. Por isso, é aconselhado evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença.

Cuidadores, profissionais da saúde, familiares próximos e parceiros, entre outras pessoas que precisarem manter contato com o paciente, devem utilizar luvas, máscaras, avental e óculos de proteção.

O Ministério da Saúde recomenda os seguintes cuidados:

  • Lavar regularmente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, principalmente após o contato com a pessoa infectada ou itens que possam ter entrado em contato com erupções e lesões da pele ou secreções respiratórias;
  • Lavar as roupas de cama, roupas, toalhas, lençóis, talheres e objetos pessoais da pessoa com água morna e detergente;
  • Limpar e desinfete todas as superfícies contaminadas;
  • Descartar os resíduos contaminados (por exemplo, curativos) de forma adequada.

Para pessoas com suspeita ou confirmação da doença, a orientação é cumprir isolamento imediato e não compartilhar objetos e materiais de uso pessoal até o término do período de transmissão.

O Ministério da Saúde destaca que todas as pessoas com sintomas compatíveis de Mpox devem procurar uma unidade básica de saúde imediatamente

