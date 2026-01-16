BBB 26: Quanto tempo brothers do Quarto Branco conseguem se sustentar com água e bolacha?

Os brothers e sisters do Quarto Branco têm conquistado o apoio do público após passarem quase quatro dias em confinamento. Os participantes, que lutam por três vagas na casa do Big Brother Brasil, estão no cômodo desde a noite da última segunda-feira (12). Ao Diário do Nordeste, a nutricionista Giselle Freire alertou dos riscos da dieta deles com água e bolacha.

"O que eles estão passando no Quarto Branco já mostra que o corpo está passando por um sofrimento físico e metabólico, porque só água e biscoito é uma alimentação totalmente inadequada e é uma prática que tem seu limite, porque não é nem um pouco saudável".

A especialista explicou que, na teoria, uma pessoa saudável pode sustentar essa dieta por cerca de duas a quatro semanas. No entanto, é preciso considerar alguns fatores, como:

Composição corpórea;

Quantidade de gordura;

Quantidade de proteína.

Riscos para a saúde

Se os participantes continuarem nessa restrição, podem começar a apresentar fraqueza. "Que pode fazer uma pessoa desistir", afirma Giselle.

Como eles estão conseguindo manter uma hidratação adequada, com a oferta de água pela produção, conseguem minimamente adiar esses efeitos negativos. No entanto, a nutricionista aponta que eles podem começar a registrar:

Estresse metabólico;

Perda de massa muscular;

Prejuízo cognitivo.

A imunidade dos participantes deve ser alterada com o passar do tempo e eles vão apresentar deficiências nutricionais, tontura, e até raiva. "Mas o risco de desnutrição é só em último caso, se realmente passar muito tempo", frisa.

"Vai ter um momento que o corpo ele vai estar consumindo as próprias proteínas, ele vai estar em uma reserva muito baixa e vai acabar sentindo fraqueza, sentindo perda de massa muscular". Giselle Freire Nutricionista

Isso porque, quando o corpo entra em "modo de sobrevivência", ele vai utilizar primeiramente o estoque de glicogênio do corpo, depois vai consumir a gordura e posteriormente a massa muscular.