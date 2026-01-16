BBB 26: Quanto tempo brothers do Quarto Branco conseguem se sustentar com água e bolacha?
Participantes estão confinados desde a noite da última segunda-feira (12).
Os brothers e sisters do Quarto Branco têm conquistado o apoio do público após passarem quase quatro dias em confinamento. Os participantes, que lutam por três vagas na casa do Big Brother Brasil, estão no cômodo desde a noite da última segunda-feira (12). Ao Diário do Nordeste, a nutricionista Giselle Freire alertou dos riscos da dieta deles com água e bolacha.
"O que eles estão passando no Quarto Branco já mostra que o corpo está passando por um sofrimento físico e metabólico, porque só água e biscoito é uma alimentação totalmente inadequada e é uma prática que tem seu limite, porque não é nem um pouco saudável".
A especialista explicou que, na teoria, uma pessoa saudável pode sustentar essa dieta por cerca de duas a quatro semanas. No entanto, é preciso considerar alguns fatores, como:
- Composição corpórea;
- Quantidade de gordura;
- Quantidade de proteína.
Riscos para a saúde
Se os participantes continuarem nessa restrição, podem começar a apresentar fraqueza. "Que pode fazer uma pessoa desistir", afirma Giselle.
Como eles estão conseguindo manter uma hidratação adequada, com a oferta de água pela produção, conseguem minimamente adiar esses efeitos negativos. No entanto, a nutricionista aponta que eles podem começar a registrar:
- Estresse metabólico;
- Perda de massa muscular;
- Prejuízo cognitivo.
A imunidade dos participantes deve ser alterada com o passar do tempo e eles vão apresentar deficiências nutricionais, tontura, e até raiva. "Mas o risco de desnutrição é só em último caso, se realmente passar muito tempo", frisa.
"Vai ter um momento que o corpo ele vai estar consumindo as próprias proteínas, ele vai estar em uma reserva muito baixa e vai acabar sentindo fraqueza, sentindo perda de massa muscular".
Isso porque, quando o corpo entra em "modo de sobrevivência", ele vai utilizar primeiramente o estoque de glicogênio do corpo, depois vai consumir a gordura e posteriormente a massa muscular.