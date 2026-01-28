Diário do Nordeste
Regras para uso da cannabis medicinal são modificadas pela Anvisa; confira mudanças

Cultivo de cannabis é liberado apenas para a fabricação de medicamentos e outros produtos aprovados.

Escrito por
e
Ser Saúde
Imagem de cannabis medicinal para matéria sobre mudanças de regras pela Anvisa.
Legenda: O composto é utilizado para tratamento de pessoas que vivem com doenças crônicas ou debilitantes.
Foto: Reprodução/TV Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) modificou as regras para uso da cannabis medicinal. Nesta quarta-feira (28), foi aprovada uma resolução que amplia o uso de terapias à base de cannabis, liberando o cultivo para pessoas jurídicas, como empresas e universidades. No entanto, esse cultivo é voltado apenas para a fabricação de medicamentos e de outros produtos aprovados.

O composto é utilizado para tratamento de pessoas que vivem com doenças crônicas ou debilitantes. Assim, com a nova norma, fica permitido:

  • Comercializar medicamentos usados via bucal, sublingual e dermatológica;
  • Vender o canabidiol em farmácias de manipulação;
  • Importar a planta ou o extrato para a fabricação de medicamentos;
  • Cultivar a planta no país — por pessoas jurídicas. 

A Anvisa ainda ressaltou que a produção da planta é restrita, precisando ser compatível com a procura pelos itens indicados pelas empresas ao órgão.

Assuntos Relacionados
