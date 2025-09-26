Justiça permite jovem com 'pior dor do mundo' a cultivar Cannabis

Carolina Arruda, de 28 anos, que enfrenta uma doença rara conhecida por provocar a “pior dor do mundo”, obteve uma liminar na Justiça Federal de Minas Gerais que a autoriza a cultivar em casa a planta Cannabis sativa, utilizada para o alívio da dor.

O advogado Murilo Nicolau, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), explicou que a decisão trata-se de um habeas corpus preventivo. A autorização vale até que seja proferida a sentença final, mas já garante o direito ao plantio imediato.

“O juiz autorizou o cultivo para fim medicinal, com base nos limites da quantificação de plantas que ela necessitava”, afirmou Nicolau.

Segundo o advogado, esta é apenas a primeira etapa de um processo que ainda pode avançar até o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Justiça tem autorizado exceções

No Brasil, o cultivo de Cannabis é considerado crime pela Lei de Drogas, inclusive para fins medicinais. No entanto, pacientes e associações têm conseguido decisões favoráveis na Justiça que permitem o plantio para uso terapêutico, sem risco de penalização.

“O principal argumento nesses casos é a falha dos tratamentos anteriores e o apoio que a Cannabis medicinal, quando devidamente prescrita, pode dar na vida da pessoa. É um tratamento adjuvante, adicional aos que ela já faz, para dar um pouco mais de conforto. Esse caso dela é muito específico porque é uma doença raríssima”, ressaltou o advogado.

Veja também Carol Melo Pressão '12 por 8' agora é pré-hipertensão e medida ideal muda Zoeira Mineira com 'a pior dor do mundo' inicia tratamento com sedação profunda e cetamina pelo SUS Ceará Mulher autista garante na Justiça direito de cultivar maconha para extrair óleo medicinal no Ceará