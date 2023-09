Eduardo Suplicy revela que tem Parkinson e se trata com Cannabis medicinal

O deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy revelou ter sido diagnosticado com Parkinson e iniciado tratamento com Cannabis medicinal. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

A doença, em estágio inicial e com sintomas leves, foi descoberta no fim do ano passado, quando Suplicy procurou especialistas por orientação de seu médico geriatra, Nelson Carvalhaes, que percebeu os primeiros sinais.

"Eu não me dei conta de que tinha Parkinson. Só mais tarde, conversando com a doutora Luana Oliveira, é que fui percebendo alguns sintomas", disse à Folha o deputado, em referência à neurologista integrante do núcleo de Cannabis medicinal do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo.

"Eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa. Tremia um pouco", detalhou.

Regulamentação

Ainda conforme a colunista, Suplicy está se tratando com cannabis medicinal, e o motivo para revelar o diagnóstico é defender a regulamentação da distribuição do medicamento no Brasil, de difícil acesso para pacientes sem condições financeiras.

Nesta terça-feira (19), uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, em Brasília, vai tratar da proposta de regulamentação do cultivo e da distribuição da Cannabis no país. Suplicy vai participar do evento e contar a própria experiência.