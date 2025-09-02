Quem é o suspeito preso em flat na Beira-Mar que treinava membros da GDE para conflito entre facções

Um homem condenado por integrar uma organização criminosa e por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), em um flat da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, na última segunda-feira (1º). Ele é suspeito de treinar membros da facção cearense Guardiões do Estado (GDE) para o conflito com rivais, no bairro Vicente Pinzón e em outras localidades.

Gutierre da Cunha Rodrigues, apelidado como 'Guty CST', de 25 anos, foi recapturado por força de um mandado de sentença definitiva. Ele estava em liberdade desde dezembro de 2022, quando foi solto pela Justiça Estadual, em razão da demora da apresentação de denúncia pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na Operação Blackout VII.

19 anos e 3 meses de prisão foi a pena proferida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas contra Gutierre Rodrigues, no último dia 13 de agosto. Ele foi condenado por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A sentença judicial e a denúncia do MPCE apontam que 'Guty CST' integra a facção Guardiões do Estado e, à época da investigação, vendia drogas para o grupo criminoso. A prática do crime ficou comprovada por uma conversa interceptada por decisão judicial.

Confira a conversa:

Cj/Josivan: “Arranja maconha pra nós. Tem não maconha por aí?”

Guty Cst: “Tenho viu, tenho a capa azul, a top, o verdaozão. Tu queria quantos tu? Fala aí, vou separar pra tu.”

Cj/Josivan: “Ei, estou bem aqui em frente ao Terra e Mar, a padaria, bem pertinho da descida do beco aqui de vocês, estou encostado.”

Guty Cst: “Vai, cadê tu, sobe aí, terminei. Tu tá em frente ao meu carro, está vendo o Sandero vermelho aí?”

Treinamento para faccionados

Uma investigação conduzida pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontou que Gutierre da Cunha Rodrigues "seria responsável pela manutenção de armas dentro de um grupo criminoso e por fornecer treinamento para os integrantes do grupo criminoso", segundo a Polícia Civil.

'Guty CST' é investigado por participar de homicídios e outros crimes no bairro Vicente Pinzón, além de treinar comparsas para a "guerra" entre facções - que se intensificou naquela região.

Conforme fontes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) que pediram para não serem identificadas, a "guerra" no Vicente Pinzón começou com um "racha" na facção cearense Guardiões do Estado, que domina o tráfico de drogas no Vicente Pinzón - que fica arrodeado de bairros importantes para o comércio de entorpecentes, como Cais do Porto, Mucuripe e Praia do Futuro.

Alguns integrantes da GDE "rasgaram a camisa" da facção e aderiram à organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho, que investiu no ataque aos rivais, no Vicente Pinzón, com o objetivo de tomar um dos últimos redutos dos Guardiões do Estado na Capital.

A área do Vicente Pinzón registrou aumento de homicídios, e a Polícia precisou montar uma operação permanente no bairro. A maior presença policial "desviou" a força dos grupos criminosos para o Papicu, que também teve crescimento da violência, nas últimas semanas. Tiroteios quase diários levaram escolas a suspenderem as aulas, na semana passada.