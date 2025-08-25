Homem é flagrado praticando suposto ato obsceno enquanto pilotava moto em Juazeiro do Norte

Um homem, ainda não identificado, foi flagrado por um motociclista praticando suposto ato obsceno enquanto pilotava moto na cidade de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, na tarde de domingo (24).

Nas imagens, é possível ver o suspeito sobre a moto enquanto trafega pelo anel viário que conecta Juazeiro ao Crato e realizava movimentos similares ao atentado ao pudor.

O homem, ao perceber que estava sendo filmado, avançou o sinal vermelho, conseguindo sair do campo da imagem.

Veja também Segurança Homem é morto a pauladas por vizinho em Poranga, no Interior do Ceará Segurança Homem é filmado matando pássaro com arma de pressão, e polícia do Ceará investiga caso Segurança Mães e parentes das vítimas da Chacina do Curió esperam que 'Justiça não falhe' em 4º júri do caso

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura uma denúncia de atentado violento ao pudor.

No entanto, a PCCE reforçou a importância do registro da ocorrência, que pode ser feito em qualquer unidade da Polícia Civil, incluindo a Delegacia de Juazeiro do Norte e a Delegacia Eletrônica.

Confira momento: