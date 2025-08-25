Diário do Nordeste
Homem é flagrado praticando suposto ato obsceno enquanto pilotava moto em Juazeiro do Norte

A SSPDS informou ao Diário do Nordeste que a Polícia Civil apura uma denúncia de atentado violento ao pudor

(Atualizado às 19:41)
Segurança
Imagem do homem sobre a moto
Legenda: A PCCE reforçou a importância do registro da ocorrência
Foto: Reprodução / Redes sociais

Um homem, ainda não identificado, foi flagrado por um motociclista praticando suposto ato obsceno enquanto pilotava moto na cidade de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, na tarde de domingo (24).

Nas imagens, é possível ver o suspeito sobre a moto enquanto trafega pelo anel viário que conecta Juazeiro ao Crato e realizava movimentos similares ao atentado ao pudor.

O homem, ao perceber que estava sendo filmado, avançou o sinal vermelho, conseguindo sair do campo da imagem.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura uma denúncia de atentado violento ao pudor.

No entanto, a PCCE reforçou a importância do registro da ocorrência, que pode ser feito em qualquer unidade da Polícia Civil, incluindo a Delegacia de Juazeiro do Norte e a Delegacia Eletrônica.

Confira momento:

