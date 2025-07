100 pessoas são presas no Ceará, por dia, diz Elmano, que se preocupa com solturas de reincidentes

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), revelou em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares que, por dia, em torno de 100 pessoas são presas no Ceará. O número, segundo o gestor, engloba detidos em flagrante e suspeitos com mandados de prisão em aberto.

A promessa de Elmano é que "vamos prender ainda mais e precisamos da colaboração de todos os poderes e efetivamente as pessoas ficarem presas". O governador falou da preocupação com a soltura de reincidentes.

"Acabamos de ter um estudo de que pessoas que são foragidas, que praticaram homicídios, reincidentes, algo em torno de 20% têm sido soltas após entregarmos ao Sistema de Justiça", disse durante a entrevista concedida à TV Verdes Mares na manhã desta quarta-feira (9).

"Evidentemente tem situação de provas que o juiz se convenceu que não são suficientes, mas precisamos avançar muito. Vamos prender ainda mais e precisamos da colaboração de todos os poderes e efetivamente as pessoas ficarem presas... Estamos com negociação com o Judiciário buscando construir com o entendimento cada vez de maneira mais profunda e com informações mais robustas que determinadas pessoas não podem ser soltas. Não podemos prender 30 mil pessoas por ano e ao final ter algumas pessoas que são soltas" Governador do Ceará

Nesta quarta-feira, o Diário do Nordeste publicou reportagem sobre o dono de uma extensa ficha criminal e apontado como autor de uma série de roubos em Fortaleza que foi preso novamente em flagrante no último dia 27 de junho, no bairro São João do Tauape e solto em audiência de custódia com tornozeleira eletrônica por conta da suspeita de ter sido torturado pelos policiais.

Matheus Lima Cordeiro de Souza tem, pelo menos, 16 passagens pela Polícia

FACÇÕES CRIMINOSAS

Com mais de 1.200 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) registrados no Ceará nos primeiros meses de 2025, segundo Elmano, 90% dos homicídios no Estado "vêm da disputa de território de facções criminosas".

O gestor diz que atualmente em torno de sete organizações criminosas atuam no Ceará, mas não detalhou quais.

A reportagem do Diário do Nordeste noticiou matérias com a presença das seguintes facções com presença no Ceará: Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC), Guardiões do Estado (GDE), Terceiro Comando Puro (TCP), Sindicato do Crime, Família do Norte (FDN) e Tudo Neutro ou Massa Carcerária.

"Em alguns estados do Brasil, uma organização criminosa dominou tudo, então ela não disputa território com outra, porque ela já dominou tudo, no Ceará não é assim... Então 90% desses homicídios, infelizmente, é um jovem cearense que foi aliciado por uma organização criminosa, que vai a um território matar outro jovem que foi aliciado por outra organização criminosa" Elmano de Freitas

Para coibir os ataques, o governador cita a expansão do policiamento ostensivo "para ter mais condições de ter presença de Polícia" e a integração com as Guardas Municipais.

Segundo Elmano de Freitas, 80 municípios do Ceará têm Guarda, 60 não informaram se têm ou não e 40 não têm. Elmano falou também sobre a possibilidade de um 'kit colaboração' que podem incluir arma letal ou não-letal para "colaborar com a estrutura da Guarda Municipal".