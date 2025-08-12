Vereadores trocam ofensas em sessão da Câmara de Palhano (CE) e caso vai para delegacia: 'Pinóquio'

Uma confusão entre vereadores na Câmara Municipal de Palhano, localizada no Vale do Jaguaribe (CE), quase termina em agressão nessa segunda-feira (11). O vereador de oposição Julio Neto (União) e o presidente da Casa, Pedro Henrique Neto do Jacó (PDT), foram os protagonistas da desavença, transmitida ao vivo pelas redes sociais.

O conflito começou com alfinetadas do parlamentar da base contra Julio Neto, ao comentar o reajuste salarial de conselheiros tutelares do município (em comparação com outros na região) e o atraso no pagamento de salários a profissionais de saúde vinculados à Prefeitura de Palhano.

Sobre este ponto, dirigindo-se a uma mulher na sessão, Pedro Henrique argumentou que a demora no depósito aconteceu em casos pontuais e teve como causa problemas de compensação no próprio banco responsável pela transação.

“Se talvez há 10 ou 12 anos, a senhora não podia vender (seus produtos) para quem trabalha na Prefeitura porque eram 10 meses de atraso (no salário), e ninguém vendia. [...] Aqui, não, a gente paga em dia”, disse, em referência à gestão de José do Lalá (PT), reeleito em 2024.

“Se tem um ‘atrasozinho’ de poucos dias, eles (oposição) sempre reclamam isso, mas nunca lembram que no tempo que o ‘time’ deles tomava de conta, eram 10 meses de atraso. Por isso, perderam quatro vezes e vão novamente”, complementou.

Nesse momento, Julio Neto pediu tempo de fala à Mesa, e o presidente sinalizou que concederia em breve, mas continuou.

“O vereador Julio Neto que sempre chama o prefeito de mentiroso, né? Tá aqui a prova da mentira dele. Salário de Itaiçaba (para conselheiros tutelares) de R$ 1.518. Por isso que estão chamando ele já de Pinóquio nas comunidades, fica complicado isso. Chega aqui com mentira”, ironizou.

O representante da oposição, então, pediu respeito, ao que o presidente respondeu que ele podia se pronunciar quando a Mesa concedesse o tempo de fala. A partir daí, começou um bate-boca caloroso, momento no qual Pedro Henrique anunciou a suspensão da sessão por 15 minutos.

Contudo, a transmissão não foi interrompida e o bate-boca continuou. “Você me chamou de mentiroso e de Pinóquio. Vossa Excelência me respeite porque quando eu for desrespeitado aqui, falarei na hora que quiser”, rebateu Julio Neto.

O presidente reiterou as críticas. “Mentiroso! Pinóquio!”, repetiu. Julio Neto devolveu com xingamento: “Você é um m*rda, rapaz!”. Em seguida, se levantou da cadeira em direção à Mesa Diretora, mas a câmera da transmissão da sessão foi deslocada e, finalmente, suspensa.

A sessão voltou cerca de 10 minutos depois, desta vez, sem Julio Neto. “Houve esse problema aí… Tudo mundo já viu vários mentirosos chamando outros de mentirosos aqui, nunca ninguém se exaltou igual a ele… Veio até para cima de mim. Magro daquele jeito, até um vento derruba”, comentou o presidente.

Ele terminou o discurso com balanço de entregas da Prefeitura e encerrou a sessão plenária.

Vereadores se pronunciam

O parlamentar do União Brasil comentou o episódio pelos Stories do seu perfil do Instagram. "Não é a primeira vez que o presidente me destrata, já destratou outros vereadores, e ontem eu não me aguentei e acabei revidando com palavras de baixo calão. Ele me desrespeitou e eu só lamento que o presidente ache que os vereadores são capachos dele. Ele está ali para manter ordem na Câmara, mas infelizmente é ele quem tumultua", disse.

"Estou tomando todas as medidas legais necessárias e, em seguida, tornarei pública a conduta do presidente, juntamente com meu esclarecimento sobre o ocorrido", completou.

O presidente da Câmara de Palhano, por sua vez, informou pelas redes sociais que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o colega. "Reafirmo meu compromisso com a transparência, o respeito às leis e a defesa do bom funcionamento do Poder Legislativo, sempre pautando minha atuação pelo diálogo e pelo interesse público", declarou em nota.

Segundo Pedro Henrique, houve tentativa de agressão, que foi impedida pelo vice-presidente da Casa, Danilo Oliveira (PT). Eles foram juntos à Delegacia de Russas para realizar o procedimento.