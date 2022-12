Vereadores entram na Justiça com mandado de segurança contra trâmite da taxa do lixo em Fortaleza

Um bloco suprapartidário formado por dez vereadores de Fortaleza impetrou um mandado de segurança (MS), nesta quarta-feira (21), contra o processo que levou à aprovação, na terça (20), da proposta que cria a taxa do lixo na cidade. O compromisso entre os parlamentares foi firmado ainda durante a votação dos destaques da matéria na Câmara Municipal, apesar de já ser sondado antes por membros do PT e do Psol.

O mandado de segurança tem como alvo o presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT). O documento diz que o vereador "omitiu-se no dever de interpretar, cumprir e fazer cumprir as determinações" do Regimento Interno da Casa para garantir o devido processo legislativo da proposta, apontando a sua forma de deliberação e votação. O

Diário do Nordeste contatou a assessoria do Legislativo Municipal para saber a posição do presidente sobre o assunto. Agora, aguarda retorno.

Para o grupo, houve violações ao Regimento Interno da Casa durante o trâmite do texto. As ilegalidades, segundo eles, são a inexistência de análise de mérito pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente (CPUMA), como determina o regimento; a contagem em dobro dos votos de vereadores na reunião da Comissão Conjunta de Constituição e Justiça e Orçamento (CCCO); e a inobservância do quórum de 2/3 para aprovação da matéria.

Assinam a ação Adriana Gerônimo (Psol), Enfermeira Ana Paula (PDT), Carmelo Neto (PL ), Danilo Lopes (Avante), Gabriel Aguiar (Psol), Guilherme Sampaio (PT), Inspetor Alberto (PL), Júlio Brizzi (PDT), Larissa Gaspar (PT) e Léo Couto (PSB).

"No MS impetrado, os vereadores pedem que seja sustada a tramitação do PLO (projeto de lei ordinária) até a decisão final e que, em definitivo, seja anulada a tramitação a partir da primeira ilegalidade cometida no curso do projeto legislativo", afirma nota conjunta. Ou seja, o objetivo é impedir que a medida seja sancionada e publicada. A previsão para a sanção, contudo, é para esta quarta.

Há a expectativa de que a lei seja sancionada pelo prefeito José Sarto ainda nesta quarta-feira. O trâmite do processo no Poder Legislativo foi encerrado na terça-feira.

Colocando em miúdos, a ação pede a anulação, especificamente, dos seguintes momentos:

O despacho inicial do presidente de envio da matéria à comissão conjunta da Casa para a sua análise;

A convocação da reunião do colegiado, no último dia 12, quando o texto foi aprovado e encaminhado ao plenário para recebimento de emendas;

A própria reunião da comissão conjunta;

A votação da proposta no plenário sem quórum qualificado.

Ilegalidades

As assessorias jurídicas dos vereadores se reuniram na manhã desta data para tratar sobre o assunto. A mobilização ampla pela judicialização começou durante a votação de destaque que previa modalidades de isenção à cobrança, que ocorreu logo após a aprovação da medida por placar apertado.

Naquele momento, parlamentares da base e da oposição se reuniram para discutir sobre o voto às emendas. O líder do governo de Sarto Nogueira (PDT), Gardel Rolim (PDT), chegou a pedir uma rápida suspensão da sessão para dialogar com os colegas, mas a iniciativa foi rejeitada pelos resistentes à medida.

Logo em seguida, eles anunciaram, em bloco, a recusa ao destaque e a judicialização, citando os tópicos que embasam a ação.

O primeiro deles deve-se ao ato do presidente Antônio Henrique de não pautar um recurso de Gabriel Aguiar que pedia a inclusão da CPUMA no trâmite do projeto, já que trata de gestão de resíduos sólidos.

O segundo é relativo à aprovação do texto na comissão conjunta, quando dois vereadores da base do prefeito tiveram votos com peso dobrado, fazendo a matéria passar no colegiado, mesmo com placar apertado.

Já o terceiro diz respeito ao quórum qualificado, que é exigência para a votação de matérias que prevejam a concessão de isenção e de anistia de tributos, como o projeto de Sarto era. Apesar disso, a proposta foi aprovada por maioria simples, ou seja, metade dos presentes mais um. O placar ficou em 20 a 18.