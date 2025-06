TCE vai lançar painel sobre ações e orçamento para a primeira infância nas prefeituras

O presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), Rholden Queiroz, afirmou que a Corte vai lançar um painel com os principais indicadores da primeira infância nos municípios. Entre as informações disponibilizadas, está o gasto público com ações de assistência a crianças de 0 a 6 anos de idade.

A declaração foi dada nesta terça-feira (17) ao PontoPoder durante o Seminário de Prefeitos 2025, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará.

(Isso servirá) para identificar quem está gastando bem, quem não está, por que tem município que gasta mais e mesmo assim não tem o mesmo resultado que outro (que gasta menos), então a gente vai fazer desse um grande observatório, discutindo com especialistas e gestores públicos quais são as melhores intervenções para melhorar a atenção nessa fase. Rholden Queiroz Presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE)

Conforme divulgado pelo PontoPoder em abril deste ano, 97,8% das 184 prefeituras cearenses elaboraram e aprovaram um Plano Municipal para Primeira Infância. Contudo, nem todas essas 179 cidades apresentam um desempenho satisfatório dessas políticas.

“Para executar esse plano, você precisa colocar no orçamento. Então, tem que identificar o gasto da primeira infância, colocar no orçamento, colocar na peça no Plano Plurianual. Você tem que criar um comitê intersetorial, e esse comitê tem que atuar, se reunir, enfim. Todas essas ações são importantes para criar esse ambiente institucional, onde a primeira infância vai ser priorizada”, argumentou o presidente do tribunal.

Seminário dos Prefeitos 2025

A 13ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2025, acontece no Centro de Eventos do Ceará até esta terça-feira (17). O evento reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O tema que irá nortear as discussões, palestras e painéis nesta edição do Seminário é "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas".

