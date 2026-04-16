STF tem maioria para derrubar lei de SC que proíbe cotas raciais em universidades

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos, nesta quinta-feira (16), para derrubar a lei de Santa Catarina que proibiu cotas raciais em universidades. A Corte iniciou o julgamento pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da norma na semana passada. O julgamento virtual será finalizado nesta sexta-feira (17).

O placar do julgamento está 6 votos a 0 pela suspensão da lei, até o momento. Já votaram o relator, ministro Gilmar Mendes, os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Edson Fachin.

A Lei 19.722 de 2026 foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Jorginho Melo. A norma permite a reserva de vagas somente para pessoas com deficiência, alunos oriundos de escolas públicas ou com base em critérios exclusivamente econômicos.

Veja também PontoPoder Votação sobre fim da escala 6x1 é adiada na CCJ da Câmara PontoPoder Alece aprova reajuste salarial de servidores da Defensoria e do Ministério Público do Ceará

O que diz o governo de Santa Catarina?

O governo de Santa Catarina defende a constitucionalidade da lei, afirmando, em nota, que "prioriza critérios exclusivamente econômicos, com base na vulnerabilidade mensurável por meio de aspectos como renda, patrimônio e situação de risco social".

Conforme o projeto de lei, ficam excluídas da proibição a reserva de vagas apenas para:

Pessoas com Deficiência (PCDs);

Estudantes oriundos de instituições estaduais públicas de ensino médio;

Todas que forem baseadas em critérios somente econômicos.

A legislação prevê multa de R$ 100 mil por edital e corte de repasses de verbas públicas estaduais em caso de descumprimento.