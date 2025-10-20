STF retoma julgamento do 'núcleo da desinformação' do golpe nesta terça (21)
O grupo é formado por sete réus acusados de propagar desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral brasileiro.
O Supremo Tribunal Federal (STF) volta, nesta terça-feira (21), a julgar o "núcleo 4" da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Formado por sete pessoas, o grupo é acusado de ter propagado desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral do País.
Nesta etapa do julgamento, os ministros da Primeira Turma da Corte começam a votar. O colegiado é composto por Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que é o relator do processo.
Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus foram essenciais para alimentar a narrativa de fraude nas urnas e insuflar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o resultado do pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o terceiro mandato à frente do País.
Os acusados teriam agido de maneira coordenada para desacreditar o sistema eletrônico de votação e disseminar teorias conspiratórias.
Veja também
Relembre os acusados do 'núcleo 4' da tentativa de golpe
- Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);
- Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);
- Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);
- Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);
- Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);
- Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e
- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).
Por quais crimes respondem?
- Organização criminosa armada;
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Golpe de Estado;
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça;
- Deterioração de patrimônio tombado.