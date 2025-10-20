STF retoma julgamento do 'núcleo da desinformação' do golpe nesta terça (21)

O Supremo Tribunal Federal (STF) volta, nesta terça-feira (21), a julgar o "núcleo 4" da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Formado por sete pessoas, o grupo é acusado de ter propagado desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral do País.

Nesta etapa do julgamento, os ministros da Primeira Turma da Corte começam a votar. O colegiado é composto por Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que é o relator do processo.

Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus foram essenciais para alimentar a narrativa de fraude nas urnas e insuflar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o resultado do pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o terceiro mandato à frente do País.

Os acusados teriam agido de maneira coordenada para desacreditar o sistema eletrônico de votação e disseminar teorias conspiratórias.

Veja também PontoPoder Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF PontoPoder Barroso vota por descriminalizar o aborto até 12 semanas em seu último dia no STF

Relembre os acusados do 'núcleo 4' da tentativa de golpe

Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército); Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército); Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército); Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército); Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Por quais crimes respondem?