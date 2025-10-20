Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

STF retoma julgamento do 'núcleo da desinformação' do golpe nesta terça (21)

O grupo é formado por sete réus acusados de propagar desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral brasileiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:15)
PontoPoder
Alexandre de Moraes é um homem branco, de meia idade e careca. Na foto, ele está de terno preto, camisa social branca e gravata vermelha. Seu semblante é sério.
Legenda: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é o relator do processo.
Foto: Rosinei Coutinho/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) volta, nesta terça-feira (21), a julgar o "núcleo 4" da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Formado por sete pessoas, o grupo é acusado de ter propagado desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral do País. 

Nesta etapa do julgamento, os ministros da Primeira Turma da Corte começam a votar. O colegiado é composto por Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que é o relator do processo.

Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus foram essenciais para alimentar a narrativa de fraude nas urnas e insuflar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o resultado do pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o terceiro mandato à frente do País.

Os acusados teriam agido de maneira coordenada para desacreditar o sistema eletrônico de votação e disseminar teorias conspiratórias.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes determina reabertura de investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF

teaser image
PontoPoder

Barroso vota por descriminalizar o aborto até 12 semanas em seu último dia no STF

Relembre os acusados do 'núcleo 4' da tentativa de golpe

  1. Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); 
  2. Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército); 
  3. Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército); 
  4. Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército); 
  5. Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército); 
  6. Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e 
  7. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal). 

Por quais crimes respondem?

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça;
  • Deterioração de patrimônio tombado.
Assuntos Relacionados
Alexandre de Moraes é um homem branco, de meia idade e careca. Na foto, ele está de terno preto, camisa social branca e gravata vermelha. Seu semblante é sério.
PontoPoder

STF retoma julgamento do 'núcleo da desinformação' do golpe nesta terça (21)

O grupo é formado por sete réus acusados de propagar desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral brasileiro.

Redação
Há 20 minutos
O cantor Xand Avião é uma das atrações confirmadas para o polo de Messejana.
Inácio Aguiar

Réveillon de Fortaleza terá Xand Avião e Seu Desejo em Messejana e Conjunto Ceará; leia mais

Prefeitura aposta em polos descentralizados com grandes atrações para a virada do ano

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Dirigente nacional do PDT, deputado diz desconhecer carta de desfiliação de Ciro

Pedetistas lamentam a saída turbulenta do ex-ministro do partido

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares em pé e sentados participando da sessão
PontoPoder

O que o Congresso Nacional tem feito pelos brasileiros com Transtorno do Espectro Autista

Com 278 projetos em tramitação, tema impulsiona criação de comissão especial e reflete avanço de debates sobre saúde mental no País

Beatriz Matos, de Brasília
20 de Outubro de 2025
Crianças em sala de aula com lápis e caderno na mão
PontoPoder

Do novo PNE à ampliação do piso: como os projetos em discussão no Congresso impactam a educação

Entre projetos de lei, recursos públicos e desafios metodológicos, a educação segue como desafio dos Três Poderes neste século

Beatriz Matos, de Brasília
19 de Outubro de 2025
Ciro é um homem idoso, branco, de barba rala e cabelos grisalhos. Na foto, ele está olhando para o lado, batendo palmas, em um auditório.
PontoPoder

Ato de filiação de Ciro ao PSDB será na quarta-feira (22), em hotel na Beira-Mar

Ex-governador do Ceará anunciou a saída do PDT na última sexta (17)

Redação
19 de Outubro de 2025
De volta ao PSDB, Ciro vai dividir os olhares entre o cenário nacional e a disputra política no Estado.
Inácio Aguiar

Rumo ao PSDB, Ciro Gomes move primeira peça no xadrez eleitoral de 2026

Retorno ao tucanato é o movimento inicial para uma possível candidatura a governador

Inácio Aguiar
19 de Outubro de 2025
Lula sorri durante evento oficial, com bandeiras do Brasil ao fundo.
PontoPoder

Lula defende 'doutrina latino-americana' e rejeita 'fala grossa' de estrangeiros

Presidente defendeu a independência da América Latina em meio a contexto de embate com os Estados Unidos

Redação
18 de Outubro de 2025
Lula observa Camilo discursando. Ambos estão em cima do palco. Camilo veste branco, Lula, vermelho. Ao mundo, milhares de estudantes acompanham o evento
PontoPoder

Governo Lula quer investir R$ 108 mi em até 500 cursinhos populares

Executivo quer consolidar a Rede Nacional de Cursinhos Populares como política permanente de acesso ao Ensino Superior

Redação
18 de Outubro de 2025
Lula e Elmano lado a lado em cima de um palco. Lula veste uma peça cearense de Espedito Seleiro
PontoPoder

Como a avaliação do Governo Lula mexe com os planos políticos no Ceará a um ano das eleições

Cientistas políticos avaliam como a recuperação de popularidade do presidente pode impactar os movimentos governistas e oposicionistas locais em 2026

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Ministro Luis Roberto Barroso durante sessão no STF.
PontoPoder

Barroso vota por descriminalizar o aborto até 12 semanas em seu último dia no STF

Ministro afirmou que ‘questão deve ser tratada como saúde pública, não como crime’

Redação
17 de Outubro de 2025
Ciro discursando durante evento. Ele usa um paletó azul e uma blusa branca.
PontoPoder

Ciro Gomes se filia ao PSDB, anuncia presidente da sigla no CE

Após saída do PDT, ex-ministro deve disputar o Palácio da Abolição em 2026

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
Foto de Bolsonaro ao lado de Laura.
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer festa de 15 anos da filha com convidados

Convidados serão revistados pela equipe de policiais penais, segundo a decisão

Redação
17 de Outubro de 2025
Foto do ministro Barroso.
PontoPoder

A poucas horas de se aposentar, Barroso pede para votar descriminalização do aborto

A votação estava travada desde 2023, quando Barroso pediu destaque

Redação
17 de Outubro de 2025
Sala de aula com carteiras azuis
PontoPoder

Prefeituras cearenses anunciam o pagamento de abono salarial para professores

O valor é pago aos profissionais como forma de valorização da categoria

Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025
foto de Ciro Gomes.
PontoPoder

Ciro Gomes anuncia saída do PDT após 10 anos de filiação

O parlamentar cearense enviou carta à direção nacional do partido

Raísa Azevedo, Beatriz Matos e Inácio Aguiar
17 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.
PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação
17 de Outubro de 2025
Sete políticos (Soldado Noélio, Queiroz Filho, Felipe Mota, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Sargento Reginauro e Cláudio Pinho) posam lado a lado em frente a uma parede branca com o logotipo do partido União Brasil e o número 44 em azul. Todos estão sorrindo e usam roupas sociais em tons neutros, variando entre camisas brancas, azuis e pretas. A foto parece ter sido feita em um ambiente interno de escritório, com piso claro e uma porta ao fundo com a placa “banheiro”.
PontoPoder

Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Segundo os oposicionistas, o ato de filiação do ex-prefeito ao União Brasil será na última semana deste mês ou na primeira semana de novembro

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
17 de Outubro de 2025
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.
PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos
17 de Outubro de 2025
Imagem do ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, em mesa redonda de evento em universidade de fortaleza
PontoPoder

'Não há democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas', diz ministro do STJ

Evento nacional reúne ministros, procuradores e autoridades em Fortaleza

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
17 de Outubro de 2025