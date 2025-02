Christiane Leitão é oficializada como a primeira mulher a presidir a OAB-CE: ‘Celebrar a união da classe’

Christiane Leitão foi oficializada como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil — Secção Ceará (OAB-CE) na noite desta terça-feira (4), em solenidade de posse festiva no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A advogada é a primeira mulher a presidir a OAB cearense desde a fundação da entidade, em 1933.

Na ocasião, além dos outros membros da mesa diretora para o triênio 2025/2027, também tomaram posse os conselheiros estaduais e federais da OAB-CE, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE), e a diretoria da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE).

“Esse é um momento de celebrarmos a união da classe e, cada vez mais, reafirmar o nosso compromisso com a sociedade e com a advocacia Christiane Leitão Presidente da OAB-CE

Questionada sobre as principais pautas para a nova gestão, a advogada ressaltou que busca dar sequência ao trabalho de Erinaldo Dantas — que deixa a presidência da OAB-CE após dois triênios — sob a liderança do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, reeleito para mais três anos.

“Pelo trabalho, pelo respeito à advocacia que a gente consegue avançar e, mais do que nunca, com o diálogo com a sociedade, com todos os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, mostrando a importância e a relevância da advocacia para toda a sociedade”, ressaltou Christiane Leitão.

SOLENIDADE DE POSSE

Legenda: Solenidade festiva de posse da OAB-CE foi realizada no Centro de Eventos do Ceará Foto: Thiago Gadelha

O evento contou com a presença de autoridades, políticos e convidados, como o governador Elmano de Freitas (PT); o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Heráclito Vieira; o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT); e o procurador-geral do Município, Hélio Leitão.

“A presidente Christiane Leitão é o símbolo de uma luta, da luta pela paridade de gênero no sistema da Ordem dos Advogados do Brasil e uma luta que eu encampei há muitos anos. Não à toa que na minha primeira gestão como presidente, foi a gestão em que nós implementamos a paridade de gênero no sistema OAB em todos os órgãos” Beto Simonetti Presidente da OAB Nacional

Por sua vez, Elmano de Freitas evidenciou a importância da categoria para a promoção da Justiça, ressaltando a posse de Christiane Leitão como motivo de orgulho para a sociedade cearense, principalmente para as mulheres advogadas.

“Muito feliz porque nós temos, efetivamente, uma pessoa muito responsável, muito equilibrada e que tenho certeza que vamos dialogar muito para garantir os direitos fundamentais das pessoas, seja na relação direta com o Estado, seja com outros Poderes, para que a gente possa estar de mãos dadas para fazer avançar no Ceará os direitos fundamentais dos cearenses e das cearenses”, enfatizou o governador do Estado.

TRAJETÓRIA

Eleita no final de 2024, Christiane Leitão segue a frente da OAB-CE até o ano de 2027. Na gestão anterior, ela ocupou a vice-presidência da Ordem, ao lado de Erinaldo Dantas — de quem teve apoio na disputa do ano passado.

Christiane Leitão completa 30 anos na advocacia em 2025. Possui especializações em Direito Processual Penal e Sociologia, além de mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor).