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Legislativo Judiciário Executivo

Soldado Noelio retorna para Câmara de Fortaleza e René Pessoa deixa de ter mandato

Requerimento formalizando a decisão foi lido no Plenário Fausto Arruda nesta quarta-feira (8).

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 15:26)
PontoPoder
Foto do vereador Soldado Noelio, de Fortaleza, discursando na tribuna da Câmara Municipal.
Legenda: Político do União Brasil havia se licenciado em fevereiro.
Foto: André Lima/CMFor.

O vereador Soldado Noelio (União) retomou os trabalhos como parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A decisão foi comunicada à Casa Legislativa pelo político por meio de um requerimento lido na sessão ordinária desta quarta-feira (8).

O retorno ao Parlamento municipal ocorre após ele ter se licenciado para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, em fevereiro deste ano. Na ocasião, ele passou a substituir a deputada federal Dayany Bittencourt, titular da vaga do União Brasil.

Sobre a ida para a Casa Baixa do Congresso Nacional, Soldado Noelio agradeceu a oportunidade aos que contribuíram pela ocupação dele no cargo e aos familiares através de uma postagem nas redes sociais.

Dayany, por sua vez, sinalizou nos comentários da publicação a satisfação com a escolha de Noelio como seu substituto e enfatizando que ele será uma "voz dos profissionais de segurança e do povo de bem do Ceará".

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A reportagem do PontoPoder acionou René Pessoa e Soldado Noelio para que comentassem sobre a alternância na única vaga da sigla na Câmara de Fortaleza. Não houve nenhuma devolutiva até a última atualização deste texto.

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