Soldado Noelio retorna para Câmara de Fortaleza e René Pessoa deixa de ter mandato

O vereador Soldado Noelio (União) retomou os trabalhos como parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A decisão foi comunicada à Casa Legislativa pelo político por meio de um requerimento lido na sessão ordinária desta quarta-feira (8).

O retorno ao Parlamento municipal ocorre após ele ter se licenciado para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, em fevereiro deste ano. Na ocasião, ele passou a substituir a deputada federal Dayany Bittencourt, titular da vaga do União Brasil.

Sobre a ida para a Casa Baixa do Congresso Nacional, Soldado Noelio agradeceu a oportunidade aos que contribuíram pela ocupação dele no cargo e aos familiares através de uma postagem nas redes sociais.

Dayany, por sua vez, sinalizou nos comentários da publicação a satisfação com a escolha de Noelio como seu substituto e enfatizando que ele será uma "voz dos profissionais de segurança e do povo de bem do Ceará".

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Com o retorno para a Câmara de Fortaleza, o suplente de vereador René Pessoa (União) ficou sem mandato. Ele ocupava um assento no Plenário Fausto Arruda desde janeiro de 2025, devido à licença do vereador Márcio Martins (atualmente no Republicanos), que retornou à CMFor nesta terça-feira (7).

A reportagem do PontoPoder acionou René Pessoa e Soldado Noelio para que comentassem sobre a alternância na única vaga da sigla na Câmara de Fortaleza. Não houve nenhuma devolutiva até a última atualização deste texto.