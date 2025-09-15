Diário do Nordeste
Rubio promete resposta dos EUA por condenação de Bolsonaro: 'Medidas adicionais'

No dia 11 de setembro, logo após a condenação de Bolsonaro, Rubio falou a primeira ver sobre uma caça às bruxas ao ex-presidente

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:20)
PontoPoder
Imagem de Marco Rubio ao lado de Donald Trump usada em matéria sobre promessa de sanções como resposta contra condenação de Bolsonaro
Legenda: Integrantes do governo brasileiro já esperavam essa reação norte-americana
Foto: MANDEL NGAN / AFP

O secretário do Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, voltou a criticar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e prometeu resposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima semana. A declaração foi dada em entrevista à Fox News, nesta segunda-feira (15).

"Então, haverá uma resposta dos EUA a isso, e teremos alguns anúncios na próxima semana ou algo assim sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar. Mas isso, o julgamento, é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas operando a partir dos Estados Unidos", afirmou o secretário.

O gestor norte-americano ainda atacou os magistrados brasileiros, afirmando que os ministros do STF são, na verdade, "ativistas".

"A resposta é que o Estado de Direito está se deteriorando. Você tem esses juízes ativistas, um em particular que não apenas perseguiu Bolsonaro, mas também tentou impor reivindicações extraterritoriais até contra cidadãos americanos, ou contra alguém postando online de dentro dos Estados Unidos, e chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido", complementou Rubio.

Apuração do O Globo revelou que integrantes do governo brasileiro já esperavam essa reação norte-americana. Dessa vez, acredita-se que as sanções serão aplicadas individualmente, com foco em autoridades, como o caso do ministro Alexandre de Moraes.

CAÇA ÀS BRUXAS

No dia 11 de setembro, logo após a condenação de Bolsonaro, Rubio falou a primeira vez sobre a resposta contra o STF e citou uma caça às bruxas ao ex-presidente.

Na data, em publicação na rede social X, Marco Rubio ainda atacou o ministro do STF Alexandre de Moraes, o chamando de "violador de direitos humanos". 

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas", escreveu o secretário do governo Trump.

