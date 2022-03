Roberto Cláudio reúne base aliada na Câmara em meio a indefinições sobre sucessão estadual

Em meio à indefinição sobre quem será o indicado do PDT para concorrer ao cargo de governador do Estado, o ex-prefeito Roberto Cláudio reuniu nesta terça-feira (8) vereadores da base aliada do governo. Apontado pelo prefeito José Sarto (PDT) como preferido dele na sucessão estadual, o ex-gestor falou sobre o atual cenário político, administração e Poder Legislativo.

Entre os parlamentares presentes no encontro, estavam o presidente da Câmara, vereador Antônio Henrique (PDT), que também já deixou pública a preferência por Roberto Cláudio como candidato.

De acordo com a assessoria da Câmara, compareceram à reunião 32 dos 43 vereadores. O encontro ocorreu em um hotel de Fortaleza.

Além de Roberto Cláudio, o PDT tem ainda outros três nomes que podem ser indicados para suceder o governador Camilo Santana (PT): a vice-governador Izolda Cela, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Indefinição e cautela

Apesar do movimento de alguns membros do PDT em deixar explícito o apoio ao ex-prefeito Roberto Cláudio, o presidente estadual do partido, deputado André Figueiredo, prega que há ainda discussões internas a serem feitas, e que a sigla tomará uma posição em breve.

Importante quadro dentro do partido, o senador Cid Gomes disse, em entrevista na última sexta-feira (4), que vê "com muita naturalidade" a manifestação de apoio do prefeito José Sarto a Roberto Cláudio. Ele também ressaltou que a liderança do governador Camilo Santana (PT) será decisiva na definição do candidato.

O governador Camilo, por sua vez, defende que a posição de Sarto é pessoal, e que ainda não há definições acerca do assunto.

Participaram do encontro os seguintes vereadores

Antônio Henrique (PDT)

Adail Junior (PDT)

Enfermeira Ana Paula (PDT)

Carlos Mesquita (PDT)

Didi Mangueira (PDT)

Gardel Rolim (PDT)

Jonh Monteiro (PDT)

Júlio Brizzi (PDT)

Lúcio Bruno (PDT)

Paulo Martins (PDT)

Renan Colares (PDT)

Professor Enilson (Cidadania)

Danilo Ribeiro (Cidadania)

Katia Rodrigues (Cidadania)

Marcos Paulo (Cidadania)

Pedro França (Cidadania)

Fábio Rubens (PSB)

Léo Couto (PSB)

Moura Taxista (PSB)

Emanuel Acrísio (PP)

Luciano Girao (PP)

Ana Aracapé (PL)

Tia Francisca (PL)

Cláudia Gomes (DEM)

Estrela Barros (Rede)

Marcelo Lemos (PSL)

PPcel (PSD)

Cônsul do Povo (PSC)

Robério Sampaio (PSC)

Outros três vereadores licenciados, que hoje ocupam cargo na Prefeitura de Fortaleza também participam do encontro: Raimundo Filho (PDT), Elpídio Nogueira (PDT) e Michel Lins (Cidadania).