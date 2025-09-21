Qual o histórico do debate sobre anistia no Congresso Nacional

Logo nos primeiros dias após o recesso parlamentar, em agosto, oposição e base do governo travavam no Congresso Nacional uma queda de braço que paralisou a pauta da Câmara dos deputados. Durante cerca de 30 horas ininterruptas, deputados e senadores ocuparam a Mesa Diretora das duas casas, sequestraram o funcionamento do plenário e forçaram o cancelamento de sessões por decisão dos presidentes.

A obstrução marcou o início de um movimento calculado: pressionar pela inclusão da anistia na pauta. O gesto, muito bem arquitetado e simbólico, abriu caminho para o avanço das negociações que culminariam semanas depois na aprovação da urgência do projeto de anistia.

Naquele momento, quase ninguém acreditava que a pauta teria força suficiente para prosperar. De um lado, parlamentares da base afirmavam categoricamente que não passaria; de outro, a oposição garantia que passaria. O que parecia apenas mais uma disputa de forças revelou-se o início de um processo que ganharia energia nas semanas seguintes.

Foi nesse ambiente que o tema, até então restrito a bastidores, voltou à cena central. O movimento ganhou corpo conforme avançava o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Cada condenação, cada voto lido, reforçava nos corredores do Congresso Nacional a articulação de uma proposta que pudesse reverter a inelegibilidade do ex-presidente e aliviar as penas dos seus apoiadores.

Lei da Anistia de 1979 e seu legado

O Brasil conhece de perto a força política da anistia. A mobilização ganhou fôlego a partir de 1975, com o Movimento Feminino pela Anistia, liderado por Terezinha Zerbini, que se espalhou pelo País por meio de comitês e atos públicos. Lideranças como o senador Teotônio Vilela chegaram a percorrer presídios para ouvir presos políticos e dar voz às reivindicações.

O auge veio em 1979, ainda sob a ditadura militar, quando a pressão popular obrigou o regime a ceder. Foi sancionada a Lei nº 6.683, fruto da campanha pela chamada “anistia ampla, geral e irrestrita”. O texto aprovado, entretanto, não atendeu integralmente às demandas da sociedade. Presos políticos fizeram greve de fome contra a exclusão de parte dos condenados, e a polêmica inclusão dos chamados “crimes conexos” permitiu que agentes da repressão também fossem beneficiados.

Para o especialista Bruno Konder Comparato, professor da Unifesp, a lei representou um avanço, mas deixou uma contradição grave. “Com a manobra de introduzir o termo crimes conexos, foi feita uma interpretação de que os crimes dos militares, os crimes dos torturadores, seriam anistiados. O que aconteceu foi uma autoanistia. Os torturadores se autoanistiaram, se autoperdoaram. Isso não existe em lugar nenhum”, afirmou.

Atos de 8 de janeiro recolocam a pauta em debate

O debate voltou ao centro da cena política após a derrota de Bolsonaro em 2022 e ganhou corpo com os ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas. Desde então, aliados do ex-presidente iniciaram articulações para transformar em lei uma anistia que pudesse blindá-lo.

Quando o STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o movimento se intensificou. Cada voto lido pelo tribunal ecoava nos corredores da Câmara como argumento a mais para apressar a votação.

Câmara aprova urgência para projeto de anistia

O ápice veio na noite de 17 de setembro. Em uma sessão marcada por embates, a Câmara aprovou por 311 votos a favor e 163 contrários o regime de urgência para o projeto de anistia. A decisão acelera a tramitação e permite levar o texto diretamente ao plenário.

O projeto usado como base foi o PL 2162 de 2023, apresentado por Marcelo Crivella, que prevê perdão para crimes de motivação política e eleitoral cometidos desde outubro de 2022. O presidente da Câmara, Hugo Motta, já definiu o relator: Paulinho da Força (Solidariedade-SP), escolhido por sua boa relação com ministros do Supremo, numa tentativa de evitar que a proposta seja barrada na Justiça. Segundo ele, a ideia de uma “anistia ampla” ficou para trás, e o foco agora será elaborar um texto voltado para a dosimetria das penas, em vez de um perdão irrestrito.

Divisão da bancada do Ceará na votação

A bancada do Ceará também se dividiu na análise da urgência. Dos 22 deputados federais, 7 votaram a favor, 12 foram contra e 3 estavam ausentes.

Votaram a favor (7):

André Fernandes (PL)

Danilo Forte (União Brasil)

Dayany Bittencourt (União Brasil)

Dr. Jaziel (PL)

Luiz Gastão (PSD)

Matheus Noronha (PL)

AJ Albuquerque (PP)

Votaram contra (12):

André Figueiredo (PDT)

Célio Studart (PSD)

Enfermeira Ana Paula (Podemos)

José Guimarães (PT)

Júnior Mano (PSB)

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Mauro Benevides Filho (PDT)

Nelinho Freitas (MDB)

Robério Monteiro (PDT)

Fernanda Pessoa (União Brasil)

Yury do Paredão (MDB)

Ausentes (3):

Domingos Neto (PSD)

José Airton Félix Cirilo (PT)

Moses Rodrigues (União Brasil)

Dias antes de a urgência ser aprovada, o deputado José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara, já havia alertado para os riscos da proposta. Para ele, a pressão da oposição em pautar a anistia representa um desgaste institucional. "Essa pauta é indigesta para o país e para a democracia", afirmou.

Comparações entre 1979 e 2025

Quase meio século separa a anistia da ditadura militar e o debate atual. Para o especialista Bruno Konder, apesar de carregarem o mesmo nome, os dois momentos não podem ser comparados. “Ao meu ver não há nenhum ponto de semelhança entre a anistia de 1979 e esse movimento que está se criando no Congresso para anistiar Bolsonaro e sua turma”, afirmou.

Ele lembra que a anistia de 1979 surgiu em meio a uma forte mobilização social, que reuniu familiares de presos e desaparecidos, artistas, estudantes e até setores do MDB, com o objetivo de abrir caminho para a redemocratização. “Na ditadura, presos políticos eram torturados e julgados sem defesa. Agora, os envolvidos no 8 de janeiro foram processados dentro da legalidade. O que querem é não cumprir a pena. É de muito mau gosto chamar isso de anistia”, disse.

Na avaliação do especialista, enquanto a lei de 1979 foi resultado de pressão popular, ainda que marcada por contradições como a inclusão dos crimes conexos, a proposta atual nasce de uma articulação política que busca blindar aliados. “A cada vez que golpistas foram anistiados no Brasil, eles retornaram depois com novos ataques às instituições. A anistia de hoje pode abrir caminho para novos episódios semelhantes”, avaliou.