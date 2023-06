PT faz novo rodízio de deputados na Assembleia Legislativa do Ceará; veja mudanças

O Partido dos Trabalhadores fez um novo rodízio de deputados na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com licenças seguidas de parlamentares. Com o fim da licença do deputado Fernando Santana (PT) nesta quinta-feira (29), foi a vez do deputado Júlio César Filho (PT) pedir licença do cargo por 120 dias para tratar de assuntos pessoais.

O requerimento do deputado Júlio César Filho foi lido durante a sessão da quarta-feira (28). Com a licença dele, quem assume a vaga é segundo suplente do PT na Assembleia, deputado Guilherme Sampaio (PT). Guilherme foi reempossado já nesta quinta-feira, sem passar nenhum dia fora da Casa desde março. Ele ocupa uma cadeira na Assembleia desde 2 de março, quando tomou posse após licença de Fernando Santana.

Com o rodízio, Guilherme vai continuar ocupando o cargo de deputado estadual até o fim de outubro. A vaga dele na Câmara Municipal de Fortaleza continuará sendo ocupada pela suplente professora Adriana Almeida (PT).

Além de Guilherme Sampaio, o deputado Nizo Costa (PT) é outro suplente do Partido dos Trabalhadores em exercício na Assembleia. Primeiro suplente da legenda na Casa, ele assumiu a vaga deixada por Moisés Braz (PT) — que se licenciou em fevereiro, logo após tomar posse como deputado estadual, para ser secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA) no Governo de Elmano de Freitas (PT).

Diferentemente da licença retirada por motivos pessoais, que deve durar 120 dias, a licença para assumir cargos em órgãos do Poder Executivo não tem prazo mínimo ou máximo. Assim, o suplente ficará em exercício enquanto o titular não retomar ao cargo. Em ambos os casos, o parlamentar licenciado não recebe remuneração da Assembleia, e sim o suplente em exercício.

