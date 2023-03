Guilherme Sampaio assume como deputado estadual após licença de Fernando Santana na Alece

O vereador Guilherme Sampaio (PT) assume nesta quarta-feira (1°), pela segunda vez, uma cadeira como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Suplente de deputado, ele recebeu a convocação do presidente da Casa nesta quarta-feira (1) e toma posse do cargo já nesta quinta (2).

O jogo das cadeiras ocorre após pedido de licença do vice-presidente da Alece, deputado Fernando Santana (PT), por 120 dias. O movimento faz com que Guilherme, que é primeiro suplente na federação PT, PCdoB e PV, assuma a vaga temporária no parlamento estadual.

Na legislatura passada, Sampaio também havia ficado na suplência como deputado. Ele assumiu uma cadeira temporariamente na Alece pela primeira vez em agosto de 2021

Com a saída do vereador da Câmara Municipal por quatro meses, assume a primeira suplente na chapa, Professora Adriana Almeida. Ela se candidatou pela primeira vez a um cargo público em 2020 e defende pautas como causa animal e de gênero.

"Eu espero na Assembleia, poder qualificar e fortalecer o debate e a interação com a sociedade sobre as políticas que estão sendo propostas pelo governo estadual", disse Guilherme Sampaio em pronunciamento de despedida nesta quarta.

Licença na Alece

De acordo com Fernando Santana, a licença faz parte de um acordo firmado ainda em janeiro para Guilherme assumir. Apesar da licença, Santana disse que continuará indo à Assembleia para acompanhar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra a Enel.