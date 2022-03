Priscila Costa e Cônsul do Povo mudam de partido, e PSC perde representação na Câmara de Fortaleza

Os vereadores de Fortaleza Priscila Costa e Erivaldo Xavier, também conhecido como Cônsul do Povo, oficializaram a saída do PSC nesta quinta-feira (31). Aliada do presidente Jair Bolsonaro, Priscila Costa se filiou à mesma legenda do mandatário, o PL, enquanto Cônsul do Povo passa a integrar os quadros do PSDB.

Com a saída dos parlamentares, o PSC perde representação na Câmara Municipal da Capital.

Migração para o PL

Pré-candidata a deputada federal, Priscila Costa vinha dialogando com diversos partidos para definir por qual legenda iria se candidatar em 2022. A vereadora deve, inclusive, assumir cadeira na Câmara Federal com a licença do deputado Júnior Mano (PL).

Legenda: A vereadora Priscila Costa se filiou ao PL nesta quinta-feira (31) na Câmara Municipal de Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Outros parlamentares bolsonaristas também devem migrar para o PL nos próximos dias. O vereador Carmelo Neto já anunciou a saída do Republicanos e, em Brasília, deve pedir a Bolsonaro para que abone a sua ficha de filiação ao PL.

Outro que estuda a possibilidade de se filiar ao PL é o vereador Inspetor Alberto, atualmente no Pros. Além do PL, ele também mantém diálogos com o União Brasil.

Aumento da bancada

Também eleito pelo PSC, Cônsul do Povo deve tentar mandato na Assembleia Legislativa do Ceará. Com a filiação do parlamentar ao PSDB, nesta quinta-feira, a legenda tucana passa a contar com três vereadores no Legislativo municipal.

Além de Jorge Pinheiro, eleito pelo PSDB à cadeira de vereador, a sigla filiou, nesta quarta-feira, a vereadora Cláudia Gomes, eleita pelo extinto DEM, mas que decidiu não permanecer no União Brasil. Dos três parlamentares municipais, pelo menos dois devem tentar a vaga de deputado estadual: Jorge Pinheiro também faz parte da chapa de pré-candidatos à Assembleia Legislativa em outubro.