Parlamentar cearense migra para o PL e vai a Brasília pedir abono de Bolsonaro à ficha de filiação

O vereador de Fortaleza Carmelo Neto está deixando o partido Republicanos, com anuência do comando local da legenda, para se filiar ao PL, que abriga aliados do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar mias jovem da Câmara Municipal de Fortaleza está em Brasília para que o presidente abone sua ficha de filiação.

Na capital Federal, Carmelo também vai se afastar do Conselho Nacional da Juventude, órgão ligado ao Palácio do Planalto, para concorrer no pleito de outubro.

Carmelo pretender ser candidato a deputado estadual no próximo pleito. Eleito ao cargo de vereador aos 19 anos, ele vai tentar um mandato estadual, buscando parceria com outros bolsonaristas como André Fernandes (PL), que deve concorrer a deputado federal.

quem também está cehgando ao PL do Ceará após acordos nacionais é a vereadora Priscila Costa, colega de bancada de Carmelo. Ela também vai tentar uma vaga de deputada federal no próximo pleito.

A entrada do grupo mais ligado ao presidente Bolsonaro está mudando o perfil do PL no Ceará. A legenda é comandada no estado pelo prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves.